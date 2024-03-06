Над Черным морем обнаружили три самолета ВВС Британии

МО: российский истребитель помешал самолетам ВВС Британии пресечь границу

06 марта 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Три британских воздушных средства пытались прорваться через российскую границу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский истребитель не допустил пресечения границы РФ иностранными самолетами. Два британских истребителя «Тайфун» и разведывательный самолет RC-135 пытались проникнуть на российскую территорию. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя „Тайфун“ ВВС Великобритании. <…> При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от границы РФ», — уточнили в военном ведомстве РФ. Это уже второй случай за сутки, когда иностранные воздушные средства пытались проникнуть на территорию российского пространства. Российские военные пресекли попытки одного самолета и двух истребителей пересечь российскую границу через акваторию Черного моря. Тогда только были не британские, а французские воздушные средства.

Российский истребитель не допустил пресечения границы РФ иностранными самолетами. Два британских истребителя «Тайфун» и разведывательный самолет RC-135 пытались проникнуть на российскую территорию. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя „Тайфун“ ВВС Великобритании. <…> При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от границы РФ», — уточнили в военном ведомстве РФ. Это уже второй случай за сутки, когда иностранные воздушные средства пытались проникнуть на территорию российского пространства. Российские военные пресекли попытки одного самолета и двух истребителей пересечь российскую границу через акваторию Черного моря. Тогда только были не британские, а французские воздушные средства.