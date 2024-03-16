Происшествия Украинские беспилотники атаковали приграничный к Москве регион Губернатор Евраев: украинские дроны атаковали Ярославскую область 17 марта 2024 в 08:44 Размер текста - 17 + Четыре БПЛА были успешно отражены, уточнил Михаил Евраев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские дроны атаковали Ярославскую область. Российские противовоздушные системы успешно отразили четыре дрона. Об этом написал губернатор региона Михаил Евраев. «В Ярославской области отражена атака четырех украинских беспилотных летательных аппаратов. На месте их падения разрушений и пострадавших нет», — подчеркнул Михаил Евраев в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте работают экстренные службы и поблагодарил их за работу и боевую готовность. Украина также утром атаковала Москву. Два БПЛА были сбиты над аэропортом Домодедово. Еще два дрона были поражены в Подмосковье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украинские дроны атаковали Ярославскую область. Российские противовоздушные системы успешно отразили четыре дрона. Об этом написал губернатор региона Михаил Евраев. «В Ярославской области отражена атака четырех украинских беспилотных летательных аппаратов. На месте их падения разрушений и пострадавших нет», — подчеркнул Михаил Евраев в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте работают экстренные службы и поблагодарил их за работу и боевую готовность. Украина также утром атаковала Москву. Два БПЛА были сбиты над аэропортом Домодедово. Еще два дрона были поражены в Подмосковье. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям