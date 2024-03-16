16 марта 2024

Украинские беспилотники атаковали приграничный к Москве регион

Губернатор Евраев: украинские дроны атаковали Ярославскую область
© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Четыре БПЛА были успешно отражены, уточнил Михаил Евраев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские дроны атаковали Ярославскую область. Российские противовоздушные системы успешно отразили четыре дрона. Об этом написал губернатор региона Михаил Евраев.

«В Ярославской области отражена атака четырех украинских беспилотных летательных аппаратов. На месте их падения разрушений и пострадавших нет», — подчеркнул Михаил Евраев в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте работают экстренные службы и поблагодарил их за работу и боевую готовность.

Украина также утром атаковала Москву. Два БПЛА были сбиты над аэропортом Домодедово. Еще два дрона были поражены в Подмосковье.

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Украинские дроны атаковали Ярославскую область. Российские противовоздушные системы успешно отразили четыре дрона. Об этом написал губернатор региона Михаил Евраев. «В Ярославской области отражена атака четырех украинских беспилотных летательных аппаратов. На месте их падения разрушений и пострадавших нет», — подчеркнул Михаил Евраев в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте работают экстренные службы и поблагодарил их за работу и боевую готовность. Украина также утром атаковала Москву. Два БПЛА были сбиты над аэропортом Домодедово. Еще два дрона были поражены в Подмосковье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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