Умер астронавт, командовавший стыковкой «Аполлона» с советским «Союзом-19»

На 94-м году жизни умер Стаффорд, участник полета «Союз — Аполлон»,

18 марта 2024 в 22:21 Размер текста - 17 +

Билл Нельсон сообщил, что Томас Стаффорд мужественно вел свою работу Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Американский астронавт Томас Стаффорд, командовавший космическим кораблем «Аполлон», ушел из жизни в возрасте 93 лет. Он известен тем, что совершил в 1975 году стыковку с советским «Союзом-19». Об этом заявил администратор НАСА Билл Нельсон. «Сегодня (в понедельник) генерал Том Стаффорд отправился на вечные небеса, которые он так мужественно исследовал в качестве астронавта миссий „Джемини“ и „Аполлон“ и миротворца во время совместного полета „Союз-Аполлон“», — сообщил Нельсон. Свое заявление он опубликовал в соцсети Х. Стаффорд руководил космическим кораблем «Аполлон-10» в период «генеральной репетиции» экспедиции на Луну в мае 1969 года. Он провел финальный испытательный полет к спутнику Земли перед основным запуском. В июле 1975 года он командовал космическим кораблем «Аполлон», который осуществил первый международный космический полет, совершив стыковку с советским кораблем «Союз-19». В апреле 2018 года Стаффорд был удостоен российского ордена Дружбы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский астронавт Томас Стаффорд, командовавший космическим кораблем «Аполлон», ушел из жизни в возрасте 93 лет. Он известен тем, что совершил в 1975 году стыковку с советским «Союзом-19». Об этом заявил администратор НАСА Билл Нельсон. «Сегодня (в понедельник) генерал Том Стаффорд отправился на вечные небеса, которые он так мужественно исследовал в качестве астронавта миссий „Джемини“ и „Аполлон“ и миротворца во время совместного полета „Союз-Аполлон“», — сообщил Нельсон. Свое заявление он опубликовал в соцсети Х. Стаффорд руководил космическим кораблем «Аполлон-10» в период «генеральной репетиции» экспедиции на Луну в мае 1969 года. Он провел финальный испытательный полет к спутнику Земли перед основным запуском. В июле 1975 года он командовал космическим кораблем «Аполлон», который осуществил первый международный космический полет, совершив стыковку с советским кораблем «Союз-19». В апреле 2018 года Стаффорд был удостоен российского ордена Дружбы.