Умер астронавт, командовавший стыковкой «Аполлона» с советским «Союзом-19»

Американский астронавт Томас Стаффорд, командовавший космическим кораблем «Аполлон», ушел из жизни в возрасте 93 лет. Он известен тем, что совершил в 1975 году стыковку с советским «Союзом-19». Об этом заявил администратор НАСА Билл Нельсон.
«Сегодня (в понедельник) генерал Том Стаффорд отправился на вечные небеса, которые он так мужественно исследовал в качестве астронавта миссий „Джемини“ и „Аполлон“ и миротворца во время совместного полета „Союз-Аполлон“», — сообщил Нельсон. Свое заявление он опубликовал в соцсети Х.
Стаффорд руководил космическим кораблем «Аполлон-10» в период «генеральной репетиции» экспедиции на Луну в мае 1969 года. Он провел финальный испытательный полет к спутнику Земли перед основным запуском. В июле 1975 года он командовал космическим кораблем «Аполлон», который осуществил первый международный космический полет, совершив стыковку с советским кораблем «Союз-19». В апреле 2018 года Стаффорд был удостоен российского ордена Дружбы.
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