МЧС опубликовало новый список погибших в «Крокусе». Фото

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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
В МЧС РФ сообщили, что 120 человек погибли из-за теракта Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Предварительно опубликован новый список 120 погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», чья личность была подтверждена. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«Предварительный список погибших в Московской области по состоянию на 20.00», — сообщает МЧС, ссылаясь на данные Минздрава. Список приведен на официальном сайте министерства.

Ранее МЧС сообщало о 95 погибших. Вечером 22 марта террористы ворвались в здание «Крокус Сити Холла» и устроили огонь по людям. По информации СК РФ, 139 человек погибли. Родным погибших в «Крокусе» пишут с украинских номеров глумливые сообщения, передает RT. Министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева сообщила, что Московская область выплатила компенсации 52 пострадавшим при теракте, передает телеканал 360.

https://mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/5239133
Список погибших на 26.03.2024
https://mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/5239133
Список погибших на 26.03.2024
https://mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/5239133
Список погибших на 26.03.2024
https://mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/5239133
Список погибших на 26.03.2024
https://mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/5239133
Список погибших на 26.03.2024

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Предварительно опубликован новый список 120 погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», чья личность была подтверждена. Об этом сообщили в МЧС РФ. «Предварительный список погибших в Московской области по состоянию на 20.00», — сообщает МЧС, ссылаясь на данные Минздрава. Список приведен на официальном сайте министерства. Ранее МЧС сообщало о 95 погибших. Вечером 22 марта террористы ворвались в здание «Крокус Сити Холла» и устроили огонь по людям. По информации СК РФ, 139 человек погибли. Родным погибших в «Крокусе» пишут с украинских номеров глумливые сообщения, передает RT. Министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева сообщила, что Московская область выплатила компенсации 52 пострадавшим при теракте, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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