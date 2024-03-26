МЧС опубликовало новый список погибших в «Крокусе». Фото

26 марта 2024 в 22:09 Размер текста - 17 +

Предварительно опубликован новый список 120 погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», чья личность была подтверждена. Об этом сообщили в МЧС РФ. «Предварительный список погибших в Московской области по состоянию на 20.00», — сообщает МЧС, ссылаясь на данные Минздрава. Список приведен на официальном сайте министерства. Ранее МЧС сообщало о 95 погибших. Вечером 22 марта террористы ворвались в здание «Крокус Сити Холла» и устроили огонь по людям. По информации СК РФ, 139 человек погибли. Родным погибших в «Крокусе» пишут с украинских номеров глумливые сообщения, передает RT. Министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева сообщила, что Московская область выплатила компенсации 52 пострадавшим при теракте, передает телеканал 360.