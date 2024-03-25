МЧС публикует список погибших в «Крокусе», чья личность установлена
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Предварительно опубликован новый список 95 погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», чья личность была подтверждена. Об этом сообщает МЧС России.
«Предварительный список погибших в Московской области по состоянию на 20.00», — сообщает МЧС, ссылаясь на данные Минздрава. Список приведен на
Вечером 22 марта террористы проникли в здание «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске и открыли огонь по людям. Теракт унес жизни 137 человек, среди которых — дети. Также более 180 граждан пострадали в результате трагедии.
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