Опубликован новый список погибших при теракте в «Крокусе» из 95 фамилий. Скрин

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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
МЧС публикует список погибших в «Крокусе», чья личность установлена Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Предварительно опубликован новый список 95 погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», чья личность была подтверждена. Об этом сообщает МЧС России.

«Предварительный список погибших в Московской области по состоянию на 20.00», — сообщает МЧС, ссылаясь на данные Минздрава. Список приведен на официальном сайте министерства.

Вечером 22 марта террористы проникли в здание «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске и открыли огонь по людям. Теракт унес жизни 137 человек, среди которых — дети. Также более 180 граждан пострадали в результате трагедии.

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Предварительно опубликован новый список 95 погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», чья личность была подтверждена. Об этом сообщает МЧС России. «Предварительный список погибших в Московской области по состоянию на 20.00», — сообщает МЧС, ссылаясь на данные Минздрава. Список приведен на официальном сайте министерства. Вечером 22 марта террористы проникли в здание «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске и открыли огонь по людям. Теракт унес жизни 137 человек, среди которых — дети. Также более 180 граждан пострадали в результате трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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