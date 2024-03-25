Опубликован новый список погибших при теракте в «Крокусе» из 95 фамилий. Скрин

25 марта 2024 в 22:51 Размер текста - 17 +

Предварительно опубликован новый список 95 погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», чья личность была подтверждена. Об этом сообщает МЧС России. «Предварительный список погибших в Московской области по состоянию на 20.00», — сообщает МЧС, ссылаясь на данные Минздрава. Список приведен на официальном сайте министерства. Вечером 22 марта террористы проникли в здание «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске и открыли огонь по людям. Теракт унес жизни 137 человек, среди которых — дети. Также более 180 граждан пострадали в результате трагедии.