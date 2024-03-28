Лавров раскритиковал Макрона за идею отправить войска на Украину

Лавров назвал попыткой пиара слова Макрона об отправке войск на Украину

29 марта 2024 в 02:50 Размер текста - 17 +

По мнению Лаврова, Макрон пытается пиариться за счет РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за слова о возможной отправки войск на Украину. По его мнению, таким образом французский лидер пытается пиариться. «Французская активность призвана делать пиар президенту, поскольку дома у него неважные дела. Макрону нужно создать отвлекающий маневр в виде призывов „добивать Россию“», — сказал Лавров «Известиям». Глава МИД отметил, что Франция гарантировала договоренность между украинским президентом Виктором Януковичем и оппозицией в 2014 году. Однако позже все договоренности «растоптали», напомнил Лавров. По его мнению Париж и тогда выдвигал множество решений об урегулировании конфликтов, «которые никто не собирался выполнять». В конце февраля президент Франции заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя. В Кремле обратили внимание на то, что Макрон занимает самые радикальные позиции из всех европейских лидеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за слова о возможной отправки войск на Украину. По его мнению, таким образом французский лидер пытается пиариться. «Французская активность призвана делать пиар президенту, поскольку дома у него неважные дела. Макрону нужно создать отвлекающий маневр в виде призывов „добивать Россию“», — сказал Лавров «Известиям». Глава МИД отметил, что Франция гарантировала договоренность между украинским президентом Виктором Януковичем и оппозицией в 2014 году. Однако позже все договоренности «растоптали», напомнил Лавров. По его мнению Париж и тогда выдвигал множество решений об урегулировании конфликтов, «которые никто не собирался выполнять». В конце февраля президент Франции заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя. В Кремле обратили внимание на то, что Макрон занимает самые радикальные позиции из всех европейских лидеров.