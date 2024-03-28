28 марта 2024

Лавров раскритиковал Макрона за идею отправить войска на Украину

Лавров назвал попыткой пиара слова Макрона об отправке войск на Украину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
По мнению Лаврова, Макрон пытается пиариться за счет РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за слова о возможной отправки войск на Украину. По его мнению, таким образом французский лидер пытается пиариться.

«Французская активность призвана делать пиар президенту, поскольку дома у него неважные дела. Макрону нужно создать отвлекающий маневр в виде призывов „добивать Россию“», — сказал Лавров «Известиям».

Глава МИД отметил, что Франция гарантировала договоренность между украинским президентом Виктором Януковичем и оппозицией в 2014 году. Однако позже все договоренности «растоптали», напомнил Лавров. По его мнению Париж и тогда выдвигал множество решений об урегулировании конфликтов, «которые никто не собирался выполнять».

В конце февраля президент Франции заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя. В Кремле обратили внимание на то, что Макрон занимает самые радикальные позиции из всех европейских лидеров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за слова о возможной отправки войск на Украину. По его мнению, таким образом французский лидер пытается пиариться. «Французская активность призвана делать пиар президенту, поскольку дома у него неважные дела. Макрону нужно создать отвлекающий маневр в виде призывов „добивать Россию“», — сказал Лавров «Известиям». Глава МИД отметил, что Франция гарантировала договоренность между украинским президентом Виктором Януковичем и оппозицией в 2014 году. Однако позже все договоренности «растоптали», напомнил Лавров. По его мнению Париж и тогда выдвигал множество решений об урегулировании конфликтов, «которые никто не собирался выполнять». В конце февраля президент Франции заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя. В Кремле обратили внимание на то, что Макрон занимает самые радикальные позиции из всех европейских лидеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...