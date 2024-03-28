Лавров раскритиковал Макрона за идею отправить войска на Украину

Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за слова о возможной отправки войск на Украину. По его мнению, таким образом французский лидер пытается пиариться.
«Французская активность призвана делать пиар президенту, поскольку дома у него неважные дела. Макрону нужно создать отвлекающий маневр в виде призывов „добивать Россию“», — сказал Лавров «Известиям».
Глава МИД отметил, что Франция гарантировала договоренность между украинским президентом Виктором Януковичем и оппозицией в 2014 году. Однако позже все договоренности «растоптали», напомнил Лавров. По его мнению Париж и тогда выдвигал множество решений об урегулировании конфликтов, «которые никто не собирался выполнять».
В конце февраля президент Франции заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя. В Кремле обратили внимание на то, что Макрон занимает самые радикальные позиции из всех европейских лидеров.
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