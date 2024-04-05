В Госдуме предложили не давать ВНЖ низкоквалифицированным мигрантам

Зампред Госдумы Толстой: мигранты с низкой квалификацией не должны получать ВНЖ

05 апреля 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Низкоквалифицированные мигранты не должны получать российское гражданство, считает Петр Толстой Фото: Илья Московец © URA.RU Работающие мигранты с низкой квалификацией не должны получать вид на жительство и гражданство РФ. Об этом заявил зампредседателя Госдумы Петр Толстой. «Низкоквалифицированные иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, не должны иметь права на получение вида на жительство», — написал Толстой в своем telegram-канале. Он добавил, что такие сотрудники также не должны получать российское гражданство. По словам Толстого, такой метод работает в других странах и должен прижиться в России. Ранее состоялось расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел (МВД), где выступил и президент России Владимир Путин. Там он поручил поменять подходы к миграционной политике в России. URA.RU писало, какие основные тезисы прозвучали во время заседания коллегии МВД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работающие мигранты с низкой квалификацией не должны получать вид на жительство и гражданство РФ. Об этом заявил зампредседателя Госдумы Петр Толстой. «Низкоквалифицированные иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, не должны иметь права на получение вида на жительство», — написал Толстой в своем telegram-канале. Он добавил, что такие сотрудники также не должны получать российское гражданство. По словам Толстого, такой метод работает в других странах и должен прижиться в России. Ранее состоялось расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел (МВД), где выступил и президент России Владимир Путин. Там он поручил поменять подходы к миграционной политике в России. URA.RU писало, какие основные тезисы прозвучали во время заседания коллегии МВД.