В Госдуме предложили не давать ВНЖ низкоквалифицированным мигрантам

Зампред Госдумы Толстой: мигранты с низкой квалификацией не должны получать ВНЖ
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Мигранты у экзаменационного отдела ГИБДД. Екатеринбург , мигранты, телефон в руке
Низкоквалифицированные мигранты не должны получать российское гражданство, считает Петр Толстой Фото:

Работающие мигранты с низкой квалификацией не должны получать вид на жительство и гражданство РФ. Об этом заявил зампредседателя Госдумы Петр Толстой.

«Низкоквалифицированные иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, не должны иметь права на получение вида на жительство», — написал Толстой в своем telegram-канале. Он добавил, что такие сотрудники также не должны получать российское гражданство. По словам Толстого, такой метод работает в других странах и должен прижиться в России.

Ранее состоялось расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел (МВД), где выступил и президент России Владимир Путин. Там он поручил поменять подходы к миграционной политике в России. URA.RU писало, какие основные тезисы прозвучали во время заседания коллегии МВД.

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Работающие мигранты с низкой квалификацией не должны получать вид на жительство и гражданство РФ. Об этом заявил зампредседателя Госдумы Петр Толстой. «Низкоквалифицированные иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, не должны иметь права на получение вида на жительство», — написал Толстой в своем telegram-канале. Он добавил, что такие сотрудники также не должны получать российское гражданство. По словам Толстого, такой метод работает в других странах и должен прижиться в России. Ранее состоялось расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел (МВД), где выступил и президент России Владимир Путин. Там он поручил поменять подходы к миграционной политике в России. URA.RU писало, какие основные тезисы прозвучали во время заседания коллегии МВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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