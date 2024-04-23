Герой РФ Черняев рассказал о том, как мигрант пытался переехать его на грузовике

24 апреля 2024 в 00:18 Размер текста - 17 +

Герой РФ поделился подробностями о потасовке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ходе конфликта с гражданином Армении Герой РФ Евгений Черняев пытался убежать от наезжающего на него грузовика. После нападения водитель набросился с кулаками на него, рассказал герой России. «Я сначала назад, но он на газах и продолжает ехать. Я просто уже в сторону прыгнул к забору, к воротам своим. Он заехал, там прямо следы были с поля вот эти вот, грязь на дороге, и проехал вперед», — объяснил Черняев газете «Известия». После инцидента с фотографированием водитель грузовика набросился на Черняева и ударил его, после чего завязалась драка. Нападавший угрожал Герою России и после конфликта уехал в близлежащий отель. 22 апреля стало известно о поручении главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина проверить информацию об избиении Героя России мигрантами в Подмосковье. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. На текущий момент фигурант находится под подпиской о невыезде, ведется расследование обстоятельств происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе конфликта с гражданином Армении Герой РФ Евгений Черняев пытался убежать от наезжающего на него грузовика. После нападения водитель набросился с кулаками на него, рассказал герой России. «Я сначала назад, но он на газах и продолжает ехать. Я просто уже в сторону прыгнул к забору, к воротам своим. Он заехал, там прямо следы были с поля вот эти вот, грязь на дороге, и проехал вперед», — объяснил Черняев газете «Известия». После инцидента с фотографированием водитель грузовика набросился на Черняева и ударил его, после чего завязалась драка. Нападавший угрожал Герою России и после конфликта уехал в близлежащий отель. 22 апреля стало известно о поручении главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина проверить информацию об избиении Героя России мигрантами в Подмосковье. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. На текущий момент фигурант находится под подпиской о невыезде, ведется расследование обстоятельств происшествия.