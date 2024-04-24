Главе Гагаузии грозит до 10 лет тюрьмы за финансирование партии «Шор»

24 апреля 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Гуцул грозит до 10 лет заключения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Антикоррупционная прокуратура Молдавии передала в суд обвинение против главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул по делу о финансировании оппозиционной партии «Шор». Ей грозит до 10 лет тюремного заключения. Об этом прокуратура сообщила в своих соцсетях. «Уголовное дело в отношении Евгении Гуцул и секретаря центрального офиса бывшей политической партии „Шор“ направлено в суд», — написала прокуратура на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией). Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Также по делу проходит секретарь офиса партии. Им предъявлено обвинение в сознательном принятии на финансирование конкурента на выборах от организованной преступной группы. Уголовное расследование было начато в январе 2022 года по уведомлению Национальной следственной инспекции и Центральной избирательной комиссии. Согласно доказательствам, Гуцул активно участвовала «во внедрении системы неучтенного финансирования, исходящего из организованной преступной группы, преимущественно из России, для поддержки деятельности политической партии в Республике Молдова». Кроме того, Гуцула обвиняют в координации деятельности территориальных отделений бывшей политической партии «Шор» и в получении незаконного финансирования на сумму около 42 млн леев. Другой секретарь партии также обвиняется в подобных действиях на сумму более девяти миллионов леев. В Кишиневский суд в Буюкане были отправлены на рассмотрение по существу 68-томное уголовное дело и 329-страничное обвинительное заключение. За подобные преступления УК Молдовы предусмотрены штрафы и лишение свободы на срок от двух до семи лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Юридическое лицо может быть оштрафовано или ликвидировано. Несмотря на обвинения, Евгения Гуцул была избрана баском Гагаузии от партии «Шор», а ее мандат мэра был утвержден Апелляционным судом Комрата. Президент Республики Майя Санду пока не включила Гуцул в состав правительства из-за подозрений вокруг нее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Антикоррупционная прокуратура Молдавии передала в суд обвинение против главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул по делу о финансировании оппозиционной партии «Шор». Ей грозит до 10 лет тюремного заключения. Об этом прокуратура сообщила в своих соцсетях. «Уголовное дело в отношении Евгении Гуцул и секретаря центрального офиса бывшей политической партии „Шор“ направлено в суд», — написала прокуратура на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией). Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Также по делу проходит секретарь офиса партии. Им предъявлено обвинение в сознательном принятии на финансирование конкурента на выборах от организованной преступной группы. Уголовное расследование было начато в январе 2022 года по уведомлению Национальной следственной инспекции и Центральной избирательной комиссии. Согласно доказательствам, Гуцул активно участвовала «во внедрении системы неучтенного финансирования, исходящего из организованной преступной группы, преимущественно из России, для поддержки деятельности политической партии в Республике Молдова». Кроме того, Гуцула обвиняют в координации деятельности территориальных отделений бывшей политической партии «Шор» и в получении незаконного финансирования на сумму около 42 млн леев. Другой секретарь партии также обвиняется в подобных действиях на сумму более девяти миллионов леев. В Кишиневский суд в Буюкане были отправлены на рассмотрение по существу 68-томное уголовное дело и 329-страничное обвинительное заключение. За подобные преступления УК Молдовы предусмотрены штрафы и лишение свободы на срок от двух до семи лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Юридическое лицо может быть оштрафовано или ликвидировано. Несмотря на обвинения, Евгения Гуцул была избрана баском Гагаузии от партии «Шор», а ее мандат мэра был утвержден Апелляционным судом Комрата. Президент Республики Майя Санду пока не включила Гуцул в состав правительства из-за подозрений вокруг нее.