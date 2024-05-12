В Белгороде извлекли шестого погибшего из-под завалов

В Белгороде продолжаются поисково-спасательные работы
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
Из-под завалов обрушившегося в результате обстрела ВСУ дома в Белгороде достали тело шестого погибшего. Об этом сообщили в МЧС России.
«Шестой погибший извлечен из-под завалов в Белгороде», — говорится в
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