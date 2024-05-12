В Белгороде извлекли шестого погибшего из-под завалов

МЧС России: шестой погибший извлечен из-под завалов в Белгороде
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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс, спасатели
В Белгороде продолжаются поисково-спасательные работы Фото:
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Из-под завалов обрушившегося в результате обстрела ВСУ дома в Белгороде достали тело шестого погибшего. Об этом сообщили в МЧС России.

«Шестой погибший извлечен из-под завалов в Белгороде», — говорится в telegram-канале чрезвычайного ведомства. Под завалами могут оставаться люди.

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Из-под завалов обрушившегося в результате обстрела ВСУ дома в Белгороде достали тело шестого погибшего. Об этом сообщили в МЧС России. «Шестой погибший извлечен из-под завалов в Белгороде», — говорится в telegram-канале чрезвычайного ведомства. Под завалами могут оставаться люди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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