В Белгороде извлекли шестого погибшего из-под завалов

МЧС России: шестой погибший извлечен из-под завалов в Белгороде

12 мая 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

В Белгороде продолжаются поисково-спасательные работы Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Из-под завалов обрушившегося в результате обстрела ВСУ дома в Белгороде достали тело шестого погибшего. Об этом сообщили в МЧС России. «Шестой погибший извлечен из-под завалов в Белгороде», — говорится в telegram-канале чрезвычайного ведомства. Под завалами могут оставаться люди. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-под завалов обрушившегося в результате обстрела ВСУ дома в Белгороде достали тело шестого погибшего. Об этом сообщили в МЧС России. «Шестой погибший извлечен из-под завалов в Белгороде», — говорится в telegram-канале чрезвычайного ведомства. Под завалами могут оставаться люди.