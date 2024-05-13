Профильный комитет Совфеда «выбрал» главу Счетной палаты

Борис Ковальчук может стать главой Счетной палаты
новость из сюжетаСмена правительства в России-2024
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам одобрил кандидатуру Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты РФ. Ковальчук на данный момент занимает пост замруководителя Контрольного управления президента.
"Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам поддержал кандидатуру Бориса Ковальчука на пост главы Счетной палаты России", — сообщил корреспондент ТАСС. В марте 2024 Ковальчук был назначен замруководителем Контрольного управления президента.
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