Профильный комитет Совфеда «выбрал» главу Счетной палаты

Профильный комитет Совфеда «выбрал» Ковальчука на пост главы Счетной палаты
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Борис Ковальчук может стать главой Счетной палаты
Борис Ковальчук может стать главой Счетной палаты Фото:
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Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам одобрил кандидатуру Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты РФ. Ковальчук на данный момент занимает пост замруководителя Контрольного управления президента.

"Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам поддержал кандидатуру Бориса Ковальчука на пост главы Счетной палаты России", — сообщил корреспондент ТАСС. В марте 2024 Ковальчук был назначен замруководителем Контрольного управления президента.

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Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам одобрил кандидатуру Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты РФ. Ковальчук на данный момент занимает пост замруководителя Контрольного управления президента. "Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам поддержал кандидатуру Бориса Ковальчука на пост главы Счетной палаты России", — сообщил корреспондент ТАСС. В марте 2024 Ковальчук был назначен замруководителем Контрольного управления президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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