Путин назвал важную задачу для экономики России

Россия планирует войти в четверку самых крупных экономик планеты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что сейчас страна входит в пятерку лидеров.
«Сегодня Россия входит в пятерку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Теперь мы ставим задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты», — сказал Путин в интервью китайском агентству Синьхуа. Российский лидер сделал акцент на том, что для РФ самым важным является благосостояние граждан страны и эффективность развития всех сфер.
В этом же интервью Путин рассказал о планах развития «Интервидения». По его словам, ключевым партнером РФ в этом проекте станет Китай.
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