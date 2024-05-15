Путин назвал важную задачу для экономики России

Путин: Россия ставит задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты

РФ планирует выйти на четвертое место среди ведущих экономик мира, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия планирует войти в четверку самых крупных экономик планеты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что сейчас страна входит в пятерку лидеров.

«Сегодня Россия входит в пятерку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Теперь мы ставим задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты», — сказал Путин в интервью китайском агентству Синьхуа. Российский лидер сделал акцент на том, что для РФ самым важным является благосостояние граждан страны и эффективность развития всех сфер.

В этом же интервью Путин рассказал о планах развития «Интервидения». По его словам, ключевым партнером РФ в этом проекте станет Китай.