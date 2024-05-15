Путин назвал важную задачу для экономики России

Путин: Россия ставит задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
РФ планирует выйти на четвертое место среди ведущих экономик мира, заявил Путин Фото:

Россия планирует войти в четверку самых крупных экономик планеты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что сейчас страна входит в пятерку лидеров.

«Сегодня Россия входит в пятерку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Теперь мы ставим задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты», — сказал Путин в интервью китайском агентству Синьхуа. Российский лидер сделал акцент на том, что для РФ самым важным является благосостояние граждан страны и эффективность развития всех сфер.

В этом же интервью Путин рассказал о планах развития «Интервидения». По его словам, ключевым партнером РФ в этом проекте станет Китай.

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Россия планирует войти в четверку самых крупных экономик планеты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что сейчас страна входит в пятерку лидеров. «Сегодня Россия входит в пятерку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Теперь мы ставим задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты», — сказал Путин в интервью китайском агентству Синьхуа. Российский лидер сделал акцент на том, что для РФ самым важным является благосостояние граждан страны и эффективность развития всех сфер. В этом же интервью Путин рассказал о планах развития «Интервидения». По его словам, ключевым партнером РФ в этом проекте станет Китай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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