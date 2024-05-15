ВСУ перебросили из-под Часова Яра «элитную» бригаду «Лють»

15 мая 2024 в 23:57 Размер текста - 17 +

Элитную бригаду национальной полиции Украины перебросили на другое направление Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на харьковское направление из-под Часова Яра элитную штурмовую бригаду нацполиции страны «Лють». Об этом сообщил источник в силовых структурах. ВС РФ зашли в Часов Яр: главные заявления главы ДНР Дениса Пушилина «Бригада „Лють“ переброшена из-под Часова Яра на волчанское направление», — сказал источник. Об этом пишет ТАСС. 11 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ зашли в Часов Яр. На Украине предупредили о последствиях прорыва ВС России на этой территории. Глава подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин, отметил, что российская армия сможет попасть в центральную часть Украины, если им удастся освободить Часов Яр, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на харьковское направление из-под Часова Яра элитную штурмовую бригаду нацполиции страны «Лють». Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Бригада „Лють“ переброшена из-под Часова Яра на волчанское направление», — сказал источник. Об этом пишет ТАСС. 11 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ зашли в Часов Яр. На Украине предупредили о последствиях прорыва ВС России на этой территории. Глава подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин, отметил, что российская армия сможет попасть в центральную часть Украины, если им удастся освободить Часов Яр, пишет RT.