15 мая 2024

ВСУ перебросили из-под Часова Яра «элитную» бригаду «Лють»

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Элитную бригаду национальной полиции Украины перебросили на другое направление Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на харьковское направление из-под Часова Яра элитную штурмовую бригаду нацполиции страны «Лють». Об этом сообщил источник в силовых структурах.

ВС РФ зашли в Часов Яр: главные заявления главы ДНР Дениса Пушилина

«Бригада „Лють“ переброшена из-под Часова Яра на волчанское направление», — сказал источник. Об этом пишет ТАСС.

11 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ зашли в Часов Яр. На Украине предупредили о последствиях прорыва ВС России на этой территории. Глава подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин, отметил, что российская армия сможет попасть в центральную часть Украины, если им удастся освободить Часов Яр, пишет RT.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на харьковское направление из-под Часова Яра элитную штурмовую бригаду нацполиции страны «Лють». Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Бригада „Лють“ переброшена из-под Часова Яра на волчанское направление», — сказал источник. Об этом пишет ТАСС. 11 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ зашли в Часов Яр. На Украине предупредили о последствиях прорыва ВС России на этой территории. Глава подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин, отметил, что российская армия сможет попасть в центральную часть Украины, если им удастся освободить Часов Яр, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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