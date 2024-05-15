ВСУ перебросили из-под Часова Яра «элитную» бригаду «Лють»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на харьковское направление из-под Часова Яра элитную штурмовую бригаду нацполиции страны «Лють». Об этом сообщил источник в силовых структурах.
«Бригада „Лють“ переброшена из-под Часова Яра на волчанское направление», — сказал источник. Об этом пишет ТАСС.
11 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ зашли в Часов Яр. На Украине предупредили о последствиях прорыва ВС России на этой территории. Глава подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин, отметил, что российская армия сможет попасть в центральную часть Украины, если им удастся освободить Часов Яр, пишет RT.
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