В России разработали федеральное приложение для фиксации нарушений ПДД

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Водители смогут зафиксировать парковку в неположенном месте
Водители смогут зафиксировать парковку в неположенном месте Фото:

Завершена разработка федерального мобильного приложения, которое позволяет фиксировать нарушения ПДД автомобилистами. На основании этой информации в скором времени водителям начнут приходить штрафы.

"Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) полностью принял и оплатил результаты работы разработчика-исполнителя по доработке и настройке программно-аппаратного комплекса «Помощник Москвы»", — говорится в информации, опубликованной на сайте госзакупок, передает Autonews. Отмечается, что исполнитель должен был выполнить работы по доработке и настройке программно-аппаратного комплекса «Помощник Москвы» (ПАК ПМ) в течение 415 календарных дней с момента подписания контракта в начале 2023 года.

Сумма контракта составила 134,5 млн рублей, финансирование осуществлялось из бюджета Москвы. Приложение было доработано в первом квартале 2024 года, приемочная комиссия приняла работы, а исполнитель — компания «Программный продукт" получила всю сумму.

Ранее сообщалось, что в России планируется разработка приложения «Народный инспектор», которое позволит гражданам привлекать автовладельцев к ответственности по фотографиям. Благодаря сервису россияне смогут жаловаться на неправильную парковку. 

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Завершена разработка федерального мобильного приложения, которое позволяет фиксировать нарушения ПДД автомобилистами. На основании этой информации в скором времени водителям начнут приходить штрафы. "Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) полностью принял и оплатил результаты работы разработчика-исполнителя по доработке и настройке программно-аппаратного комплекса «Помощник Москвы»", — говорится в информации, опубликованной на сайте госзакупок, передает Autonews. Отмечается, что исполнитель должен был выполнить работы по доработке и настройке программно-аппаратного комплекса «Помощник Москвы» (ПАК ПМ) в течение 415 календарных дней с момента подписания контракта в начале 2023 года. Сумма контракта составила 134,5 млн рублей, финансирование осуществлялось из бюджета Москвы. Приложение было доработано в первом квартале 2024 года, приемочная комиссия приняла работы, а исполнитель — компания «Программный продукт" получила всю сумму. Ранее сообщалось, что в России планируется разработка приложения «Народный инспектор», которое позволит гражданам привлекать автовладельцев к ответственности по фотографиям. Благодаря сервису россияне смогут жаловаться на неправильную парковку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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