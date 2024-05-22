Путин включил Мединского в совет по культуре и искусству

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Начало 3-го форума Города трудовой доблести. Екатеринбург, мединский владимир
Владимир Мединский включен в совет по культуре и искусству Фото:

Помощник президента России Владимир Мединский включен в совет по культуре и искусству. Такой указ подписал глава РФ Владимир Путин.

«Включить в совет по культуре и искусству Мединского», — говорится в тексте указа, подписанного Путиным. Он опубликован на сайте правовых актов.

Ранее место советника по культуре и спорту занимал Владимир Толстой. Путин освободил его от должности 21 мая.

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Помощник президента России Владимир Мединский включен в совет по культуре и искусству. Такой указ подписал глава РФ Владимир Путин. «Включить в совет по культуре и искусству Мединского», — говорится в тексте указа, подписанного Путиным. Он опубликован на сайте правовых актов. Ранее место советника по культуре и спорту занимал Владимир Толстой. Путин освободил его от должности 21 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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