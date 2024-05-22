Путин включил Мединского в совет по культуре и искусству

Владимир Мединский включен в совет по культуре и искусству
Помощник президента России Владимир Мединский включен в совет по культуре и искусству. Такой указ подписал глава РФ Владимир Путин.
«Включить в совет по культуре и искусству Мединского», — говорится в тексте указа, подписанного Путиным. Он опубликован на сайте
Ранее место советника по культуре и спорту занимал Владимир Толстой. Путин освободил его от должности 21 мая.
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