Путин включил Мединского в совет по культуре и искусству

22 мая 2024 в 20:29 Размер текста - 17 +

Владимир Мединский включен в совет по культуре и искусству Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Помощник президента России Владимир Мединский включен в совет по культуре и искусству. Такой указ подписал глава РФ Владимир Путин. «Включить в совет по культуре и искусству Мединского», — говорится в тексте указа, подписанного Путиным. Он опубликован на сайте правовых актов . Ранее место советника по культуре и спорту занимал Владимир Толстой. Путин освободил его от должности 21 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Помощник президента России Владимир Мединский включен в совет по культуре и искусству. Такой указ подписал глава РФ Владимир Путин. «Включить в совет по культуре и искусству Мединского», — говорится в тексте указа, подписанного Путиным. Он опубликован на сайте правовых актов. Ранее место советника по культуре и спорту занимал Владимир Толстой. Путин освободил его от должности 21 мая.