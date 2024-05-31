Пушилин: пять мирных жителей погибли из-за атак ВСУ

31 мая 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

Пяти человек погибли в результате атак ВСУ Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пять мирных жителей погибли в ДНР, еще три пострадали в результате атак ВСУ из РСЗО. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «В результате утреннего массированного обстрела из РСЗО по поселку Старомихайловка Кировского района Донецка погибли две женщины 1948 и 1988 г. р., мужчина 1985 г. р., ранены женщина 1951 г. р. и мужчина 1989 г. р.», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Российская армия 29 мая отразила атаку украинских сил ракетами ATACMS на Крымский, сообщили в Минобороны РФ. Приграничные территории РФ постоянно отстреливаются со стороны ВСУ. Президент США Джо Байден позволил ВСУ бить по РФ американским оружием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пять мирных жителей погибли в ДНР, еще три пострадали в результате атак ВСУ из РСЗО. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «В результате утреннего массированного обстрела из РСЗО по поселку Старомихайловка Кировского района Донецка погибли две женщины 1948 и 1988 г. р., мужчина 1985 г. р., ранены женщина 1951 г. р. и мужчина 1989 г. р.», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Российская армия 29 мая отразила атаку украинских сил ракетами ATACMS на Крымский, сообщили в Минобороны РФ. Приграничные территории РФ постоянно отстреливаются со стороны ВСУ. Президент США Джо Байден позволил ВСУ бить по РФ американским оружием.