Пушилин: пять мирных жителей погибли из-за атак ВСУ

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Пяти человек погибли в результате атак ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пять мирных жителей погибли в ДНР, еще три пострадали в результате атак ВСУ из РСЗО. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«В результате утреннего массированного обстрела из РСЗО по поселку Старомихайловка Кировского района Донецка погибли две женщины 1948 и 1988 г. р., мужчина 1985 г. р., ранены женщина 1951 г. р. и мужчина 1989 г. р.», — написал Пушилин в своем telegram-канале.

Российская армия 29 мая отразила атаку украинских сил ракетами ATACMS на Крымский, сообщили в Минобороны РФ. Приграничные территории РФ постоянно отстреливаются со стороны ВСУ. Президент США Джо Байден позволил ВСУ бить по РФ американским оружием.

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Пять мирных жителей погибли в ДНР, еще три пострадали в результате атак ВСУ из РСЗО. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «В результате утреннего массированного обстрела из РСЗО по поселку Старомихайловка Кировского района Донецка погибли две женщины 1948 и 1988 г. р., мужчина 1985 г. р., ранены женщина 1951 г. р. и мужчина 1989 г. р.», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Российская армия 29 мая отразила атаку украинских сил ракетами ATACMS на Крымский, сообщили в Минобороны РФ. Приграничные территории РФ постоянно отстреливаются со стороны ВСУ. Президент США Джо Байден позволил ВСУ бить по РФ американским оружием.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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