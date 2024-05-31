Пушилин: пять мирных жителей погибли из-за атак ВСУ

Пять мирных жителей погибли в ДНР, еще три пострадали в результате атак ВСУ из РСЗО. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«В результате утреннего массированного обстрела из РСЗО по поселку Старомихайловка Кировского района Донецка погибли две женщины 1948 и 1988 г. р., мужчина 1985 г. р., ранены женщина 1951 г. р. и мужчина 1989 г. р.», —
Российская армия 29 мая отразила атаку украинских сил ракетами ATACMS на Крымский, сообщили в Минобороны РФ. Приграничные территории РФ постоянно отстреливаются со стороны ВСУ. Президент США Джо Байден позволил ВСУ бить по РФ американским оружием.
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