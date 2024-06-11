Пленный солдат ВСУ: боевики «Кракена»* бросают мобилизованных на произвол судьбы

11 июня 2024 в 09:05 Размер текста - 17 +

Боевики-националисты не оказали помощи ВСУ на поле боя, заявил Доценко Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харьковской области боевики националистического украинского подразделения «Кракен»* (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов») не пришли на помощь мобилизованными солдатам ВСУ на фронте, а забрали с поля боя только своих людей. Об этом сообщил попавший в плен военнослужащий 415-го отдельного стрелкового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кирилл Доценко. «Им [ВСУ] дали вот этот участок Красное — Глубокое — Стрелечье. Они должны были держать оборону до момента, если начнется наступление: сидят до последнего, потом должны [были] отойти на второй рубеж обороны, перегруппироваться. Но когда началось наступление, никто никого не перекинул обратно. <…> Говорят, к вечеру, по-моему, „залетели“ две [боевые машины пехоты] Bradley с пулеметами. По-моему, был „Кракен“. Вытянули своих», — передает ТАСС слова Доценко. Он отметил, что батальон не забирал пограничников и других военных, только своих людей. Ранее ВС РФ в Харьковской области поразили живую силу украинской армии в населенных пунктах Синельниково, Жовтневое, Волчанск, Нескучное, Терновая и Избицкое. ВСУ потеряли до 225 своих военных. Также позже под Волчанском был ликвидирован глава украинской националистической организации ОУН* (признана экстремистской и запрещена в РФ) Николай Кохановский. Он принимал участие в боевых действиях с 2014 года. *«Кракен» входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Харьковской области боевики националистического украинского подразделения «Кракен»* (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов») не пришли на помощь мобилизованными солдатам ВСУ на фронте, а забрали с поля боя только своих людей. Об этом сообщил попавший в плен военнослужащий 415-го отдельного стрелкового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кирилл Доценко. «Им [ВСУ] дали вот этот участок Красное — Глубокое — Стрелечье. Они должны были держать оборону до момента, если начнется наступление: сидят до последнего, потом должны [были] отойти на второй рубеж обороны, перегруппироваться. Но когда началось наступление, никто никого не перекинул обратно. <…> Говорят, к вечеру, по-моему, „залетели“ две [боевые машины пехоты] Bradley с пулеметами. По-моему, был „Кракен“. Вытянули своих», — передает ТАСС слова Доценко. Он отметил, что батальон не забирал пограничников и других военных, только своих людей. Ранее ВС РФ в Харьковской области поразили живую силу украинской армии в населенных пунктах Синельниково, Жовтневое, Волчанск, Нескучное, Терновая и Избицкое. ВСУ потеряли до 225 своих военных. Также позже под Волчанском был ликвидирован глава украинской националистической организации ОУН* (признана экстремистской и запрещена в РФ) Николай Кохановский. Он принимал участие в боевых действиях с 2014 года. *«Кракен» входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»