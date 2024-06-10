В Харьковской области российские военнослужащие ликвидировали главу украинской националистической организации ОУН* (признана экстремистской и запрещена в РФ) Николая Кохановского. Об этом пишут военкоры «Русской весны».
«Армией России уничтожен главарь украинских нацистов Николай Кохановский. Он убит в окопе под Волчанском», — написано в telegram-канале военкоров.
По данным «РВ», Кохановский участвует в боях с 2014 года. Убитый был частым гостем пропагандистских эфиров на украинском телевидении. В марте 2021 года боевика заочно арестовали в России.
ВС РФ продолжает наступление на харьковском направлении. Ранее российские артиллеристы сообщили, что в регионе стало спокойнее после подавления украинских военных. Бойцы России смоги сделать это с помощью комплексной работы "живой силы" и артиллерии.
*Организация украинских националистов (ОУН) — признана экстремистской и запрещена в России
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