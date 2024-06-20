Партнер «Новатэка» объявил о выходе из проектов в РФ

Китайский партнер «Новатэка» компания Wison New Energies приостанавливает работу в России. Свое решение организация опубликовала в профиле в LinkedIn.
«Совет директоров Wison New Energies принял решение прекратить все текущие проекты в РФ. Немедленно и на неопределенный срок прекратить участие в новых»,— цитирует газета «Коммерсант» сообщение компании.
На предприятии сообщили, что резкий уход с рынка не планируется. Известно, что Wison New Energies занимается изготовлением модулей для проекта «Арктик СПГ-2». Кроме того, китайский партнер помогает «Новатэку» строить электростанцию будущего СПГ-завода. По мнению экспертов, «Новатэка» сможет получить модули для «Арктик СПГ-2».
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