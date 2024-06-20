20 июня 2024

Партнер «Новатэка» объявил о выходе из проектов в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Китайская компания объяснила свое решение заботой о будущем отрасли
Китайская компания объяснила свое решение заботой о будущем отрасли Фото:

Китайский партнер «Новатэка» компания Wison New Energies приостанавливает работу в России. Свое решение организация опубликовала в профиле в LinkedIn.

«Совет директоров Wison New Energies принял решение прекратить все текущие проекты в РФ. Немедленно и на неопределенный срок прекратить участие в новых»,— цитирует газета «Коммерсант» сообщение компании.

На предприятии сообщили, что резкий уход с рынка не планируется. Известно, что Wison New Energies занимается изготовлением модулей для проекта «Арктик СПГ-2». Кроме того, китайский партнер помогает «Новатэку» строить электростанцию будущего СПГ-завода. По мнению экспертов, «Новатэка» сможет получить модули для «Арктик СПГ-2».

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Китайский партнер «Новатэка» компания Wison New Energies приостанавливает работу в России. Свое решение организация опубликовала в профиле в LinkedIn. «Совет директоров Wison New Energies принял решение прекратить все текущие проекты в РФ. Немедленно и на неопределенный срок прекратить участие в новых»,— цитирует газета «Коммерсант» сообщение компании. На предприятии сообщили, что резкий уход с рынка не планируется. Известно, что Wison New Energies занимается изготовлением модулей для проекта «Арктик СПГ-2». Кроме того, китайский партнер помогает «Новатэку» строить электростанцию будущего СПГ-завода. По мнению экспертов, «Новатэка» сможет получить модули для «Арктик СПГ-2».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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