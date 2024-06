Партнер «Новатэка» объявил о выходе из проектов в РФ

21 июня 2024 в 04:37 Размер текста - 17 +

Китайская компания объяснила свое решение заботой о будущем отрасли Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Китайский партнер «Новатэка» компания Wison New Energies приостанавливает работу в России. Свое решение организация опубликовала в профиле в LinkedIn. «Совет директоров Wison New Energies принял решение прекратить все текущие проекты в РФ. Немедленно и на неопределенный срок прекратить участие в новых»,— цитирует газета «Коммерсант» сообщение компании. На предприятии сообщили, что резкий уход с рынка не планируется. Известно, что Wison New Energies занимается изготовлением модулей для проекта «Арктик СПГ-2». Кроме того, китайский партнер помогает «Новатэку» строить электростанцию будущего СПГ-завода. По мнению экспертов, «Новатэка» сможет получить модули для «Арктик СПГ-2». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Китайский партнер «Новатэка» компания Wison New Energies приостанавливает работу в России. Свое решение организация опубликовала в профиле в LinkedIn. «Совет директоров Wison New Energies принял решение прекратить все текущие проекты в РФ. Немедленно и на неопределенный срок прекратить участие в новых»,— цитирует газета «Коммерсант» сообщение компании. На предприятии сообщили, что резкий уход с рынка не планируется. Известно, что Wison New Energies занимается изготовлением модулей для проекта «Арктик СПГ-2». Кроме того, китайский партнер помогает «Новатэку» строить электростанцию будущего СПГ-завода. По мнению экспертов, «Новатэка» сможет получить модули для «Арктик СПГ-2».