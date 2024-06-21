Правительство смягчило требования по продаже валюты крупными экспортерами

Правительство России приняло решение смягчить требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Теперь они обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам.
«Для крупнейших российских экспортеров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%», — говорится в сообщении пресс-службы правительства России.
Уточняется, что соответствующее решение принято на фоне стабилизации курса рубля. В том числе это связано с достижением достаточного уровня валютной ликвидности. Мера рассчитана до 30 апреля 2025 года.
Согласно сообщению пресс-службы, требование об обязательной репатриации было принято президентом России в 2023 году. Это было необходимо, чтобы обеспечить стабильность валютного курса и устойчивость финансового рынка. Мера касается экспортеров в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, зерновом хозяйстве химической и лесной промышленности.
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