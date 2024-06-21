Правительство смягчило требования по продаже валюты крупными экспортерами

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Виды Москвы, Красной площади, уличная фотография и МГУ. 21 марта 2024. Москва, дом правительства рф, Дом Правительства Российской Федерации, белый дом москва
Правительство России смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами Фото:

Правительство России приняло решение смягчить требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Теперь они обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам.

«Для крупнейших российских экспортеров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%», — говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

Уточняется, что соответствующее решение принято на фоне стабилизации курса рубля. В том числе это связано с достижением достаточного уровня валютной ликвидности. Мера рассчитана до 30 апреля 2025 года.

Согласно сообщению пресс-службы, требование об обязательной репатриации было принято президентом России в 2023 году. Это было необходимо, чтобы обеспечить стабильность валютного курса и устойчивость финансового рынка. Мера касается экспортеров в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, зерновом хозяйстве химической и лесной промышленности.

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Правительство России приняло решение смягчить требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Теперь они обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. «Для крупнейших российских экспортеров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%», — говорится в сообщении пресс-службы правительства России. Уточняется, что соответствующее решение принято на фоне стабилизации курса рубля. В том числе это связано с достижением достаточного уровня валютной ликвидности. Мера рассчитана до 30 апреля 2025 года. Согласно сообщению пресс-службы, требование об обязательной репатриации было принято президентом России в 2023 году. Это было необходимо, чтобы обеспечить стабильность валютного курса и устойчивость финансового рынка. Мера касается экспортеров в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, зерновом хозяйстве химической и лесной промышленности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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