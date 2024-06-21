Белоусов поручил Минцифры решить вопрос со льготами участникам СВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ решить вопрос с получением льгот для участников спецоперации на Украине. Глава Минобороны договорился с руководителем Минцифры Максутом Шадаевым о том, что тот реализует к третьему кварталу 2024 году получение цифровых услуг участниками СВО.
«Подтверждение льгот для участников СВО должно быть упрощено и автоматизировано", — отметил Андрей Белоусов. Сообщение передает Минобороны РФ. По его словам, участники спецоперации смогут получать цифровые услуги уже к третьему кварталу 2024 года.
Накануне стало известно, что для участников спецоперации готовится еще одна льгота — аналог «Пушкинской карты». Военные и их семьи смогут посещать бесплатно учреждения культуры.
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