Белоусов поручил Минцифры решить вопрос со льготами участникам СВО

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Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ решить вопрос с получением льгот для участников спецоперации на Украине. Глава Минобороны договорился с руководителем Минцифры Максутом Шадаевым о том, что тот реализует к третьему кварталу 2024 году получение цифровых услуг участниками СВО. 

«Подтверждение льгот для участников СВО должно быть упрощено и автоматизировано", — отметил Андрей Белоусов. Сообщение передает Минобороны РФ. По его словам, участники спецоперации смогут получать цифровые услуги уже к третьему кварталу 2024 года.

Накануне стало известно, что для участников спецоперации готовится еще одна льгота — аналог «Пушкинской карты». Военные и их семьи смогут посещать бесплатно учреждения культуры.

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ решить вопрос с получением льгот для участников спецоперации на Украине. Глава Минобороны договорился с руководителем Минцифры Максутом Шадаевым о том, что тот реализует к третьему кварталу 2024 году получение цифровых услуг участниками СВО.  «Подтверждение льгот для участников СВО должно быть упрощено и автоматизировано", — отметил Андрей Белоусов. Сообщение передает Минобороны РФ. По его словам, участники спецоперации смогут получать цифровые услуги уже к третьему кварталу 2024 года. Накануне стало известно, что для участников спецоперации готовится еще одна льгота — аналог «Пушкинской карты». Военные и их семьи смогут посещать бесплатно учреждения культуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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