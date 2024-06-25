Ассанж вылетел на остров Сайпан, где его отпустят на свободу

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Джулиан Ассанж. Stock
Джулиан Ассанж вылетел из Бангкока на тихоокеанский остров Сайпан где, как ожидается, после суда будет отпущен на свободу Фото:

Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж покинул Бангкок. Он вылетел на тихоокеанский остров Сайпан в составе Северных Марианских островов, где его после суда отпустят на свободу.

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«Самолет Ассанжа вылетел в 21.21 по местному времени (17.21 по мск). Он должен прибыть на Сайпан в 6 утра среды (23.00 во вторник по мск)», — сообщили РИА Новости со ссылкой на сервис Flightradar. Слушание по делу Ассанжа назначено на среду, 26 июня, и состоится на острове Сайпан.

Сайпан является частью Северных Марианских островов, территории, находящейся под управлением США. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после договоренности с американской прокуратурой.

Ранее сообщалось, что Ассанж был освобожден из тюрьмы Белмарш и покинул Великобританию. Самолет с основателем WikiLeaks, который должен был доставить его на остров Сайпан сделал вынужденную посадку для дозаправки в Бангкоке.

Джулиан Ассанж, австралийский журналист и основатель WikiLeaks, известен публикацией секретных документов, в том числе видеоматериала о нападении американского вертолета в Багдаде в 2007 году. В США против него были предъявлены обвинения, угрожающие длительным тюремным заключением.

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Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж покинул Бангкок. Он вылетел на тихоокеанский остров Сайпан в составе Северных Марианских островов, где его после суда отпустят на свободу. «Самолет Ассанжа вылетел в 21.21 по местному времени (17.21 по мск). Он должен прибыть на Сайпан в 6 утра среды (23.00 во вторник по мск)», — сообщили РИА Новости со ссылкой на сервис Flightradar. Слушание по делу Ассанжа назначено на среду, 26 июня, и состоится на острове Сайпан. Сайпан является частью Северных Марианских островов, территории, находящейся под управлением США. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после договоренности с американской прокуратурой. Ранее сообщалось, что Ассанж был освобожден из тюрьмы Белмарш и покинул Великобританию. Самолет с основателем WikiLeaks, который должен был доставить его на остров Сайпан сделал вынужденную посадку для дозаправки в Бангкоке. Джулиан Ассанж, австралийский журналист и основатель WikiLeaks, известен публикацией секретных документов, в том числе видеоматериала о нападении американского вертолета в Багдаде в 2007 году. В США против него были предъявлены обвинения, угрожающие длительным тюремным заключением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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