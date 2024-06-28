В РФ разрешат авиакомпаниям обмениваться самолетами с экипажами

С 2025 года в России авиакомпаниям будет разрешено передавать свои самолеты вместе с экипажем другим перевозчикам. Об этом заявил замглавы Минтранса Дмитрий Зверев.
«Сейчас идет работа по внесению изменений в Воздушный кодекс, которым регулируется деятельность в области авиации. В нем появится новый инструментарий. Он разрешит авиакомпаниям передавать свои самолеты в аренду вместе с экипажем другому перевозчику», — сказал Зверев на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
Он считает, что такая мера сможет оптимизировать деятельность перевозчиков в условиях санкций и дефицита судов. Она будет принята в весеннюю сессию Госдумы и начнет действовать с 2025 года.
Ранее сообщалось, что Минтранс и «Аэрофлот» рассматривают возможность снятия запрета с «мокрого» лизинга (передача между авиакомпаниями самолетов с экипажами). Благодаря внедрению этого механизма крупные авиакомпании смогут удовлетворять спрос в летний сезон.
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