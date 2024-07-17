Как обезопасить ребенка во время прогулок в жару

Врач Волков: чем младше ребенок, тем менее совершенна его система терморегуляции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движуха на набережной в день города. Пермь, развлечения, лето, рисование, дети, досуг, солнечная погода, день города, фломастеры
Детям, в том числе нужно выпивать каждый день достаточное количество жидкости, чтобы избежать теплового удара Фото:

Чтобы обезопасить ребенка от солнечных ударов, родителям важно знать простые правила поведения. Об этом сообщил Никита Волков, педиатр Европейского Медицинского Центра (EMC).

«В первую очередь нужно исключить воздействие негативного фактора, который стал причиной состояния. В нашей ситуации речь о прямом солнечном свете и жаре. Ребенка следует отвести в прохладное, хорошо проветриваемое помещение. Ему нужен покой и достаточное количество жидкости», — делится Волков с «Газетой.ру».

По его словам, в случае подозрения на солнечный ожог кожу нужно охладить. Также для этого можно использовать душ, компрессы или мокрое полотенце. Также педиатр отметил, что нельзя оставлять ребенка на сильной жаре без присмотра. Стоит ограничивать пребывание ребенка под солнцем, пользоваться специальной косметикой SPF 50+ и выбирать закрытую одежду, чтобы избежать кожных ожогов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чтобы обезопасить ребенка от солнечных ударов, родителям важно знать простые правила поведения. Об этом сообщил Никита Волков, педиатр Европейского Медицинского Центра (EMC). «В первую очередь нужно исключить воздействие негативного фактора, который стал причиной состояния. В нашей ситуации речь о прямом солнечном свете и жаре. Ребенка следует отвести в прохладное, хорошо проветриваемое помещение. Ему нужен покой и достаточное количество жидкости», — делится Волков с «Газетой.ру». По его словам, в случае подозрения на солнечный ожог кожу нужно охладить. Также для этого можно использовать душ, компрессы или мокрое полотенце. Также педиатр отметил, что нельзя оставлять ребенка на сильной жаре без присмотра. Стоит ограничивать пребывание ребенка под солнцем, пользоваться специальной косметикой SPF 50+ и выбирать закрытую одежду, чтобы избежать кожных ожогов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...