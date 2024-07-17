Общество Здоровье Как обезопасить ребенка во время прогулок в жару Врач Волков: чем младше ребенок, тем менее совершенна его система терморегуляции 17 июля 2024 в 12:28 Размер текста - 17 + Детям, в том числе нужно выпивать каждый день достаточное количество жидкости, чтобы избежать теплового удара Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Чтобы обезопасить ребенка от солнечных ударов, родителям важно знать простые правила поведения. Об этом сообщил Никита Волков, педиатр Европейского Медицинского Центра (EMC). «В первую очередь нужно исключить воздействие негативного фактора, который стал причиной состояния. В нашей ситуации речь о прямом солнечном свете и жаре. Ребенка следует отвести в прохладное, хорошо проветриваемое помещение. Ему нужен покой и достаточное количество жидкости», — делится Волков с « Газетой.ру ». По его словам, в случае подозрения на солнечный ожог кожу нужно охладить. Также для этого можно использовать душ, компрессы или мокрое полотенце. Также педиатр отметил, что нельзя оставлять ребенка на сильной жаре без присмотра. Стоит ограничивать пребывание ребенка под солнцем, пользоваться специальной косметикой SPF 50+ и выбирать закрытую одежду, чтобы избежать кожных ожогов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Чтобы обезопасить ребенка от солнечных ударов, родителям важно знать простые правила поведения. Об этом сообщил Никита Волков, педиатр Европейского Медицинского Центра (EMC). «В первую очередь нужно исключить воздействие негативного фактора, который стал причиной состояния. В нашей ситуации речь о прямом солнечном свете и жаре. Ребенка следует отвести в прохладное, хорошо проветриваемое помещение. Ему нужен покой и достаточное количество жидкости», — делится Волков с «Газетой.ру». По его словам, в случае подозрения на солнечный ожог кожу нужно охладить. Также для этого можно использовать душ, компрессы или мокрое полотенце. Также педиатр отметил, что нельзя оставлять ребенка на сильной жаре без присмотра. Стоит ограничивать пребывание ребенка под солнцем, пользоваться специальной косметикой SPF 50+ и выбирать закрытую одежду, чтобы избежать кожных ожогов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям