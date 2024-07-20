Общество Защита экс-зама Шойгу Иванова заявила, что он является участником СВО 20 июля 2024 в 14:36 Размер текста - 17 + Защита Тимура Иванова просит изменить ему меру пресечения из-за того, что тот является непосредственным участником СВО Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Защита бывшего заместителя главы Минобороны РФ Сергея Шойгу Тимура Иванова просит суд изменить ему меру пресечения. Они настаивают на том, что экс-замглавы является «непосредственным участником СВО». Это следует из официальных документов суда. Новость по теме Как жил и чем владел арестованный за взятку экс-замминистра обороны Иванов «Просили учесть <…> то обстоятельство, что он является непосредственным участником СВО и находится под санкциями всех стран мира», — отмечено в постановлении, передает РИА Новости. Защита настаивает на изменении меры пресечения для Иванова, учитывая его роль в текущем конфликте на Украине и исключительно положительную характеристику. Ранее сообщалось, что экс-зам Шойгу обратился к суду с просьбой смене меры пресечения. Адвокаты утверждали, что Иванов является участником боевых действий и имеет награды и благодарности, в том числе государственные. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Защита бывшего заместителя главы Минобороны РФ Сергея Шойгу Тимура Иванова просит суд изменить ему меру пресечения. Они настаивают на том, что экс-замглавы является «непосредственным участником СВО». Это следует из официальных документов суда. «Просили учесть <…> то обстоятельство, что он является непосредственным участником СВО и находится под санкциями всех стран мира», — отмечено в постановлении, передает РИА Новости. Защита настаивает на изменении меры пресечения для Иванова, учитывая его роль в текущем конфликте на Украине и исключительно положительную характеристику. Ранее сообщалось, что экс-зам Шойгу обратился к суду с просьбой смене меры пресечения. Адвокаты утверждали, что Иванов является участником боевых действий и имеет награды и благодарности, в том числе государственные. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям