Защита экс-зама Шойгу Иванова заявила, что он является участником СВО

Защита бывшего заместителя главы Минобороны РФ Сергея Шойгу Тимура Иванова просит суд изменить ему меру пресечения. Они настаивают на том, что экс-замглавы является «непосредственным участником СВО». Это следует из официальных документов суда.
«Просили учесть <…> то обстоятельство, что он является непосредственным участником СВО и находится под санкциями всех стран мира», — отмечено в постановлении, передает РИА Новости. Защита настаивает на изменении меры пресечения для Иванова, учитывая его роль в текущем конфликте на Украине и исключительно положительную характеристику.
Ранее сообщалось, что экс-зам Шойгу обратился к суду с просьбой смене меры пресечения. Адвокаты утверждали, что Иванов является участником боевых действий и имеет награды и благодарности, в том числе государственные.
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