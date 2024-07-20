Защита экс-зама Шойгу Иванова заявила, что он является участником СВО

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Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
Защита Тимура Иванова просит изменить ему меру пресечения из-за того, что тот является непосредственным участником СВО Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Защита бывшего заместителя главы Минобороны РФ Сергея Шойгу Тимура Иванова просит суд изменить ему меру пресечения. Они настаивают на том, что экс-замглавы является «непосредственным участником СВО». Это следует из официальных документов суда.

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«Просили учесть <…> то обстоятельство, что он является непосредственным участником СВО и находится под санкциями всех стран мира», — отмечено в постановлении, передает РИА Новости. Защита настаивает на изменении меры пресечения для Иванова, учитывая его роль в текущем конфликте на Украине и исключительно положительную характеристику.

Ранее сообщалось, что экс-зам Шойгу обратился к суду с просьбой смене меры пресечения. Адвокаты утверждали, что Иванов является участником боевых действий и имеет награды и благодарности, в том числе государственные.

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Защита бывшего заместителя главы Минобороны РФ Сергея Шойгу Тимура Иванова просит суд изменить ему меру пресечения. Они настаивают на том, что экс-замглавы является «непосредственным участником СВО». Это следует из официальных документов суда. «Просили учесть <…> то обстоятельство, что он является непосредственным участником СВО и находится под санкциями всех стран мира», — отмечено в постановлении, передает РИА Новости. Защита настаивает на изменении меры пресечения для Иванова, учитывая его роль в текущем конфликте на Украине и исключительно положительную характеристику. Ранее сообщалось, что экс-зам Шойгу обратился к суду с просьбой смене меры пресечения. Адвокаты утверждали, что Иванов является участником боевых действий и имеет награды и благодарности, в том числе государственные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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