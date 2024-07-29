Глава Грузии спрогнозировал завершение конфликта на Украине

Премьер Грузии Кобахидзе: конфликт на Украине завершится в 2025 году

30 июля 2024 в 02:55 Размер текста - 17 +

В Грузии считают, что завершение конфликта на Украине поможет наладить отношения между Тбилиси и Вашингтоном Фото: U.S Army / Staff Sgt. David Carnahan новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военный конфликт на Украине завершится в 2025 году, что послужит стимулом для перезагрузки грузино-американских отношений. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. «В любом случае, я думаю, [спецоперация] завершится в следующем году. Именно после <…> будет легче перезагрузить отношения с любой администрацией, будь то администрация демократов или республиканцев <…> Главный фактор — это завершение <…> конфликта. Как только <…> завершится, тогда же будут перезагружены отношения. Это является основой для нашего оптимизма», — заявил Кобахидзе в интервью телекомпании «Имеди». Кобахидзе подчеркнул, что Грузия ожидает от Соединенных Штатов встречных шагов для обновления двусторонних отношений. Он считает завершение конфликта на Украине ключевым моментом для этого процесса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный конфликт на Украине завершится в 2025 году, что послужит стимулом для перезагрузки грузино-американских отношений. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. «В любом случае, я думаю, [спецоперация] завершится в следующем году. Именно после <…> будет легче перезагрузить отношения с любой администрацией, будь то администрация демократов или республиканцев <…> Главный фактор — это завершение <…> конфликта. Как только <…> завершится, тогда же будут перезагружены отношения. Это является основой для нашего оптимизма», — заявил Кобахидзе в интервью телекомпании «Имеди». Кобахидзе подчеркнул, что Грузия ожидает от Соединенных Штатов встречных шагов для обновления двусторонних отношений. Он считает завершение конфликта на Украине ключевым моментом для этого процесса.