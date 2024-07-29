29 июля 2024

Глава Грузии спрогнозировал завершение конфликта на Украине

Премьер Грузии Кобахидзе: конфликт на Украине завершится в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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В Грузии считают, что завершение конфликта на Украине поможет наладить отношения между Тбилиси и Вашингтоном Фото:
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Военный конфликт на Украине завершится в 2025 году, что послужит стимулом для перезагрузки грузино-американских отношений. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«В любом случае, я думаю, [спецоперация] завершится в следующем году. Именно после <…> будет легче перезагрузить отношения с любой администрацией, будь то администрация демократов или республиканцев <…> Главный фактор — это завершение <…> конфликта. Как только <…> завершится, тогда же будут перезагружены отношения. Это является основой для нашего оптимизма», — заявил Кобахидзе в интервью телекомпании «Имеди».

Кобахидзе подчеркнул, что Грузия ожидает от Соединенных Штатов встречных шагов для обновления двусторонних отношений. Он считает завершение конфликта на Украине ключевым моментом для этого процесса.

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Военный конфликт на Украине завершится в 2025 году, что послужит стимулом для перезагрузки грузино-американских отношений. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. «В любом случае, я думаю, [спецоперация] завершится в следующем году. Именно после <…> будет легче перезагрузить отношения с любой администрацией, будь то администрация демократов или республиканцев <…> Главный фактор — это завершение <…> конфликта. Как только <…> завершится, тогда же будут перезагружены отношения. Это является основой для нашего оптимизма», — заявил Кобахидзе в интервью телекомпании «Имеди». Кобахидзе подчеркнул, что Грузия ожидает от Соединенных Штатов встречных шагов для обновления двусторонних отношений. Он считает завершение конфликта на Украине ключевым моментом для этого процесса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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