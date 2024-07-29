Глава Грузии спрогнозировал завершение конфликта на Украине

Военный конфликт на Украине завершится в 2025 году, что послужит стимулом для перезагрузки грузино-американских отношений. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«В любом случае, я думаю, [спецоперация] завершится в следующем году. Именно после <…> будет легче перезагрузить отношения с любой администрацией, будь то администрация демократов или республиканцев <…> Главный фактор — это завершение <…> конфликта. Как только <…> завершится, тогда же будут перезагружены отношения. Это является основой для нашего оптимизма», — заявил Кобахидзе в интервью телекомпании «Имеди».
Кобахидзе подчеркнул, что Грузия ожидает от Соединенных Штатов встречных шагов для обновления двусторонних отношений. Он считает завершение конфликта на Украине ключевым моментом для этого процесса.
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