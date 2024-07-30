Над Курской областью сбиты четыре ракеты ВСУ

Системы ПВО не допустили падения ракет в Курской области
Четыре ракеты, запущенные со стороны Украины, сбиты минувшей ночью над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем telegram-канале.
«Четыре ракеты ВСУ уничтожены в небе над Октябрьским и Курчатовским районами», — написал Смирнов. Он призвал жителей при обнаружении обломков ни в коем случае не прикасаться к ним, а сразу вызвать соответствующие службы по телефону 112.
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