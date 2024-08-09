За ночь над Россией уничтожили более 70 беспилотников

09 августа 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

За ночь уничтожили 75 БПЛА над Россией и семь безэкипажных катеров в акватории Черного моря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За ночь над Россией уничтожили 75 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Средствами ПВО были перехвачены украинские БПЛА над над семью регионами страны «Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 75 БПЛА самолетного типа: 26 — над Белгородской, 19 — над Липецкой, семь — над Курской, пять — над Брянской, четыре — над Воронежской, один над Орловской», — сообщили в Минобороны РФ. Еще пять беспилотников поразили над территорией Крыма, а восемь — над Черным морем. Также в Черном море уничтожили семь безэкипажных катеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За ночь над Россией уничтожили 75 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Средствами ПВО были перехвачены украинские БПЛА над над семью регионами страны «Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 75 БПЛА самолетного типа: 26 — над Белгородской, 19 — над Липецкой, семь — над Курской, пять — над Брянской, четыре — над Воронежской, один над Орловской», — сообщили в Минобороны РФ. Еще пять беспилотников поразили над территорией Крыма, а восемь — над Черным морем. Также в Черном море уничтожили семь безэкипажных катеров.