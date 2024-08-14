Украина вступила в переговоры с Британией о партнерстве на сто лет

Украина начала переговоры с Великобританией об укреплении сотрудничества
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Флаги. Санкт-Петербург, флаг великобритании, юнион джек, английский флаг, union jack
Украина официально приступила к переговорам с Великобританией Фото:

Украина официально приступила к переговорам с Великобританией, направленным на укрепление сотрудничества и установление партнерских отношений сроком на сто лет. Об этом сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Надеемся, что переговоры будут успешными… Чтобы этот исторический документ вскоре подписали президент Украины и премьер-министр Великобритании», — заявил Ермак.

Ермак заявил также, что рассматривается вопрос о закреплении «уникальных положений». Они будут охватывать ключевые области сотрудничества, такие как безопасность, экономика, энергетика и культура.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили возможность заключения столетнего договора о сотрудничестве. О телефонных переговорах сообщил сам Зеленский.

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Украина официально приступила к переговорам с Великобританией, направленным на укрепление сотрудничества и установление партнерских отношений сроком на сто лет. Об этом сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. «Надеемся, что переговоры будут успешными… Чтобы этот исторический документ вскоре подписали президент Украины и премьер-министр Великобритании», — заявил Ермак. Ермак заявил также, что рассматривается вопрос о закреплении «уникальных положений». Они будут охватывать ключевые области сотрудничества, такие как безопасность, экономика, энергетика и культура. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили возможность заключения столетнего договора о сотрудничестве. О телефонных переговорах сообщил сам Зеленский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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