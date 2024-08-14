В мире Европа Украина вступила в переговоры с Британией о партнерстве на сто лет Украина начала переговоры с Великобританией об укреплении сотрудничества 14 августа 2024 в 12:45 Размер текста - 17 + Украина официально приступила к переговорам с Великобританией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украина официально приступила к переговорам с Великобританией, направленным на укрепление сотрудничества и установление партнерских отношений сроком на сто лет. Об этом сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. «Надеемся, что переговоры будут успешными… Чтобы этот исторический документ вскоре подписали президент Украины и премьер-министр Великобритании», — заявил Ермак. Ермак заявил также, что рассматривается вопрос о закреплении «уникальных положений». Они будут охватывать ключевые области сотрудничества, такие как безопасность, экономика, энергетика и культура. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили возможность заключения столетнего договора о сотрудничестве. О телефонных переговорах сообщил сам Зеленский. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украина официально приступила к переговорам с Великобританией, направленным на укрепление сотрудничества и установление партнерских отношений сроком на сто лет. Об этом сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. «Надеемся, что переговоры будут успешными… Чтобы этот исторический документ вскоре подписали президент Украины и премьер-министр Великобритании», — заявил Ермак. Ермак заявил также, что рассматривается вопрос о закреплении «уникальных положений». Они будут охватывать ключевые области сотрудничества, такие как безопасность, экономика, энергетика и культура. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили возможность заключения столетнего договора о сотрудничестве. О телефонных переговорах сообщил сам Зеленский. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям