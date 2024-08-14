Украина вступила в переговоры с Британией о партнерстве на сто лет

Украина официально приступила к переговорам с Великобританией, направленным на укрепление сотрудничества и установление партнерских отношений сроком на сто лет. Об этом сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Надеемся, что переговоры будут успешными… Чтобы этот исторический документ вскоре подписали президент Украины и премьер-министр Великобритании», — заявил Ермак.
Ермак заявил также, что рассматривается вопрос о закреплении «уникальных положений». Они будут охватывать ключевые области сотрудничества, такие как безопасность, экономика, энергетика и культура.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили возможность заключения столетнего договора о сотрудничестве. О телефонных переговорах сообщил сам Зеленский.
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