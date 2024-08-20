В Турции ожидают тупик в переговорах по конфликту на Украине

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут оказаться в тупике. Такое мнение высказал дипломатический источник в Анкаре.
«К сожалению, ситуация вокруг переговорного процесса рискует зайти в тупик», — заявил источник РИА Новости. Он также отметил, что последние заявления сторон конфликта вызывают опасения. При этом, по его словам, тезис президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в мирных переговорах не будет проигравших, вновь обретает смысл.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину назвал слухами «скрытые контакты» России и Украины при посредничестве Катара и Турции.Он отметил, что такая информация идет в развитие неприемлемой для РФ конференции по Украине в Швейцарии, передает MK.RU. Кроме того, Лавров заявлял, что после вторжения украинских войск в Курскую область переговоров с Киевом быть не может, сообщал RT.
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