В Турции ожидают тупик в переговорах по конфликту на Украине

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Ситуация вокруг переговорного процесса по Украине рискует зайти в тупик
Ситуация вокруг переговорного процесса по Украине рискует зайти в тупик Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут оказаться в тупике. Такое мнение высказал дипломатический источник в Анкаре.

«К сожалению, ситуация вокруг переговорного процесса рискует зайти в тупик», — заявил источник РИА Новости. Он также отметил, что последние заявления сторон конфликта вызывают опасения. При этом, по его словам, тезис президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в мирных переговорах не будет проигравших, вновь обретает смысл.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину назвал слухами «скрытые контакты» России и Украины при посредничестве Катара и Турции.Он отметил, что такая информация идет в развитие неприемлемой для РФ конференции по Украине в Швейцарии, передает MK.RU. Кроме того, Лавров заявлял, что после вторжения украинских войск в Курскую область переговоров с Киевом быть не может, сообщал RT

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Переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут оказаться в тупике. Такое мнение высказал дипломатический источник в Анкаре. «К сожалению, ситуация вокруг переговорного процесса рискует зайти в тупик», — заявил источник РИА Новости. Он также отметил, что последние заявления сторон конфликта вызывают опасения. При этом, по его словам, тезис президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в мирных переговорах не будет проигравших, вновь обретает смысл. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину назвал слухами «скрытые контакты» России и Украины при посредничестве Катара и Турции.Он отметил, что такая информация идет в развитие неприемлемой для РФ конференции по Украине в Швейцарии, передает MK.RU. Кроме того, Лавров заявлял, что после вторжения украинских войск в Курскую область переговоров с Киевом быть не может, сообщал RT. 
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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