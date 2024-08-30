Россиян предупредили о неочевидных признаках ранней деменции

Невролог Зинчева: снижение кратковременной памяти — тревожный звонок от деменции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тревога, злоба и заботы. Пермь, человек, голова, психоневрологическая больница, психиатрия, настроение, мужчина, депрессия, мысли, тревога, руки, психика
На ранних стадиях деменции пациенты могут испытывать трудности с общением и повседневными действиями Фото:

Деменция начинается с нарушения кратковременной памяти и депрессивного состояния, которые могут быть ошибочно приняты за обычную депрессию. Об этом рассказала врач-невролог Ольга Зинчева в беседе с журналистами.

«Первым симптомом является снижение кратковременной памяти», — цитирует Зинчеву издание Газета.Ru. На начальных стадиях деменции пациенты становятся неопрятными, теряются в пространстве и времени, путают распорядок дня и дел, а также испытывают трудности с общением.

По словам специалиста, в начале заболевания пациенты могут забывать имена хорошо знакомых людей или знаменитостей. Больные могут не помнить совсем недавние события, привычные ежедневные маршруты и действия, такие как чистка зубов и путь домой. Они также начинают задавать одни и те же вопросы несколько раз.

Ранее невролог Кавита Авасти в интервью назвала семь способов снижения риска деменции, включая здоровое питание, социальную активность и решение головоломок. Среди ключевых рекомендаций — следование средиземноморской диете, регулярные физические упражнения, занятие творчеством и поддержание активного общения с близкими. Низкая социальная активность и недостаток сна могут негативно повлиять на когнитивные функции, поэтому важно поддерживать активное общение и обеспечивать качественный сон.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Деменция начинается с нарушения кратковременной памяти и депрессивного состояния, которые могут быть ошибочно приняты за обычную депрессию. Об этом рассказала врач-невролог Ольга Зинчева в беседе с журналистами. «Первым симптомом является снижение кратковременной памяти», — цитирует Зинчеву издание Газета.Ru. На начальных стадиях деменции пациенты становятся неопрятными, теряются в пространстве и времени, путают распорядок дня и дел, а также испытывают трудности с общением. По словам специалиста, в начале заболевания пациенты могут забывать имена хорошо знакомых людей или знаменитостей. Больные могут не помнить совсем недавние события, привычные ежедневные маршруты и действия, такие как чистка зубов и путь домой. Они также начинают задавать одни и те же вопросы несколько раз. Ранее невролог Кавита Авасти в интервью назвала семь способов снижения риска деменции, включая здоровое питание, социальную активность и решение головоломок. Среди ключевых рекомендаций — следование средиземноморской диете, регулярные физические упражнения, занятие творчеством и поддержание активного общения с близкими. Низкая социальная активность и недостаток сна могут негативно повлиять на когнитивные функции, поэтому важно поддерживать активное общение и обеспечивать качественный сон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...