Россиян предупредили о неочевидных признаках ранней деменции

Невролог Зинчева: снижение кратковременной памяти — тревожный звонок от деменции

30 августа 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

На ранних стадиях деменции пациенты могут испытывать трудности с общением и повседневными действиями Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Деменция начинается с нарушения кратковременной памяти и депрессивного состояния, которые могут быть ошибочно приняты за обычную депрессию. Об этом рассказала врач-невролог Ольга Зинчева в беседе с журналистами. «Первым симптомом является снижение кратковременной памяти», — цитирует Зинчеву издание Газета.Ru . На начальных стадиях деменции пациенты становятся неопрятными, теряются в пространстве и времени, путают распорядок дня и дел, а также испытывают трудности с общением. По словам специалиста, в начале заболевания пациенты могут забывать имена хорошо знакомых людей или знаменитостей. Больные могут не помнить совсем недавние события, привычные ежедневные маршруты и действия, такие как чистка зубов и путь домой. Они также начинают задавать одни и те же вопросы несколько раз. Ранее невролог Кавита Авасти в интервью назвала семь способов снижения риска деменции, включая здоровое питание, социальную активность и решение головоломок. Среди ключевых рекомендаций — следование средиземноморской диете, регулярные физические упражнения, занятие творчеством и поддержание активного общения с близкими. Низкая социальная активность и недостаток сна могут негативно повлиять на когнитивные функции, поэтому важно поддерживать активное общение и обеспечивать качественный сон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Деменция начинается с нарушения кратковременной памяти и депрессивного состояния, которые могут быть ошибочно приняты за обычную депрессию. Об этом рассказала врач-невролог Ольга Зинчева в беседе с журналистами. «Первым симптомом является снижение кратковременной памяти», — цитирует Зинчеву издание Газета.Ru. На начальных стадиях деменции пациенты становятся неопрятными, теряются в пространстве и времени, путают распорядок дня и дел, а также испытывают трудности с общением. По словам специалиста, в начале заболевания пациенты могут забывать имена хорошо знакомых людей или знаменитостей. Больные могут не помнить совсем недавние события, привычные ежедневные маршруты и действия, такие как чистка зубов и путь домой. Они также начинают задавать одни и те же вопросы несколько раз. Ранее невролог Кавита Авасти в интервью назвала семь способов снижения риска деменции, включая здоровое питание, социальную активность и решение головоломок. Среди ключевых рекомендаций — следование средиземноморской диете, регулярные физические упражнения, занятие творчеством и поддержание активного общения с близкими. Низкая социальная активность и недостаток сна могут негативно повлиять на когнитивные функции, поэтому важно поддерживать активное общение и обеспечивать качественный сон.