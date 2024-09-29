Песков раскрыл, когда Россия может применить новую ядерную доктрину

Песков: применение новой ядерной доктрины зависит от ситуации на фронте
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков подчеркнул необходимость постоянного наблюдения за фронтом на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия может применить новую ядерную доктрину в зависимости от ситуации на фронте, особенно в контексте конфликта вокруг Украины. Решение будут принимать военные специалисты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом.

«Это скорее уже прерогативы наших специалистов, наших военных. Они внимательно следят за тем, какие именно вооружения и как используются», — уточнил Песков в интервью Павлу Зарубину. Представитель Кремля подчеркнул важность постоянного мониторинга и анализа военной обстановки для принятия решений на высшем уровне.

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Россия может применить новую ядерную доктрину в зависимости от ситуации на фронте, особенно в контексте конфликта вокруг Украины. Решение будут принимать военные специалисты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом. «Это скорее уже прерогативы наших специалистов, наших военных. Они внимательно следят за тем, какие именно вооружения и как используются», — уточнил Песков в интервью Павлу Зарубину. Представитель Кремля подчеркнул важность постоянного мониторинга и анализа военной обстановки для принятия решений на высшем уровне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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