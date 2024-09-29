Песков раскрыл, когда Россия может применить новую ядерную доктрину

Россия может применить новую ядерную доктрину в зависимости от ситуации на фронте, особенно в контексте конфликта вокруг Украины. Решение будут принимать военные специалисты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом.
«Это скорее уже прерогативы наших специалистов, наших военных. Они внимательно следят за тем, какие именно вооружения и как используются», — уточнил Песков в интервью Павлу Зарубину. Представитель Кремля подчеркнул важность постоянного мониторинга и анализа военной обстановки для принятия решений на высшем уровне.
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Россия может применить новую ядерную доктрину в зависимости от ситуации на фронте, особенно в контексте конфликта вокруг Украины. Решение будут принимать военные специалисты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом. «Это скорее уже прерогативы наших специалистов, наших военных. Они внимательно следят за тем, какие именно вооружения и как используются», — уточнил Песков в интервью Павлу Зарубину. Представитель Кремля подчеркнул важность постоянного мониторинга и анализа военной обстановки для принятия решений на высшем уровне.