Стала известна причина смерти кита-белухи Хвальдимира, которого называли «шпионом России»

Причиной смерти кита-белухи Хвальдимира стала бактериальная инфекция

04 октября 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Поводом для вскрытия кита Хвальдимира стали рваные раны Фото: Andrey Nekrasov/Global Look Press Ветеринарный институт установил причину белухи Хвалдимира, известного как «кит-шпион». Предположительно, млекопитающее скончалось из-за бактериальной инфекции. Она могла возникнут из-за раны во рту. Об этом сообщил начальник отдела Северного моря и окружающей среды полицейского округа Сер-Вес Амунда Приде Ревхейма. «Палка также могла привести к тому, что у Хвальдимира возникли проблемы с усвоением питательных веществ, что увеличило риск заражения. В результате вскрытия не было обнаружено никаких данных, указывающих на то, что кит был застрелен», — сообщил Амунда Приде Ревхейма. Поводом для расследования послужили фотографии кита. На них видны поверхностные раны в области задней части грудной полости, живота, одного переднего кривошипа и у хвостового плавника. Эксперты пришли к выводу, что травмы нанесли птицы. Кита-белуху, который в 2019 году появился в норвежских водах, прозвали «шпионом России». Его заподозрили в связях с российскими спецслужбами или военными из-за необычного обвеса для камеры или оружия с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга». Этот факт натолкнул на мысли о шпионаже. Позднее кита окрестили Хвальдимиром. Кличка образована от имени президента России Владимира Путина и норвежского слова «hval», означающим «кит». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ветеринарный институт установил причину белухи Хвалдимира, известного как «кит-шпион». Предположительно, млекопитающее скончалось из-за бактериальной инфекции. Она могла возникнут из-за раны во рту. Об этом сообщил начальник отдела Северного моря и окружающей среды полицейского округа Сер-Вес Амунда Приде Ревхейма. «Палка также могла привести к тому, что у Хвальдимира возникли проблемы с усвоением питательных веществ, что увеличило риск заражения. В результате вскрытия не было обнаружено никаких данных, указывающих на то, что кит был застрелен», — сообщил Амунда Приде Ревхейма. Поводом для расследования послужили фотографии кита. На них видны поверхностные раны в области задней части грудной полости, живота, одного переднего кривошипа и у хвостового плавника. Эксперты пришли к выводу, что травмы нанесли птицы. Кита-белуху, который в 2019 году появился в норвежских водах, прозвали «шпионом России». Его заподозрили в связях с российскими спецслужбами или военными из-за необычного обвеса для камеры или оружия с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга». Этот факт натолкнул на мысли о шпионаже. Позднее кита окрестили Хвальдимиром. Кличка образована от имени президента России Владимира Путина и норвежского слова «hval», означающим «кит».