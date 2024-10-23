Филиппова канитель: как по погоде 24 октября узнать, придет ли скорое богатство

24 октября в России отмечают праздник Филиппову канитель. В этот день в народе не только вспоминали святого Филиппа, но и внимательно следили за погодой — ведь по обстановке за окном можно было узнать, придет ли весной к семье богатство. Как узнать, что ждет нас в ближайшее время — в материале URA.RU.
Денежные приметы на Филиппову канитель
В Филиппов день крестьяне очень внимательно следили за погодой и определяли по ней, прибыльным ли окажется следующий год или нет. Например, если 24 октября на землю выпадет снег и не растает — значит, весной удастся заработать много денег. А вот если зима в Филиппову канитель еще не пришла — значит, денежных гор не видать. По поверью, если 24 октября продолжается листопад, значит следующий год окажется тяжелым.
Традиции на Филиппову канитель
Чтобы наверняка разжиться деньгами в следующем году, крестьяне приходили 24 октября на реку. Если к празднику вода на реке уже замерзала, то по льду обязательно нужно было прогуляться — люди верили, что это поможет во всех денежных делах. URA.RU напоминает, что гулять по льду в октябре очень опасно, поэтому не стоит на него выходить — даже ради финансовых успехов в следующем году.
Погодные приметы на Филиппову канитель
По погоде на Филиппову канитель определяли не только будущий доход, но и то, какая погода ждет в ближайшее время. Утренний снегопад 23 октября указывал на холодную зиму, а если поутру из окна видится туман, то наоборот, приближается оттепель.
Вечером в Филиппову канитель нужно посмотреть на небо: если звезды ясно видно, значит, приближаются морозы. О погоде говорило и поведение животных. Если домашние любимцы вели себя странно и беспокойно — значит, в ближайшие дни стоит ждать дождливую и пасмурную погоду.
Почему праздник называется Филиппова канитель
Народный праздник получил название Филиппова канитель, потому что в конце октября дороги становились грязными и труднопроходимыми из-за погоды. Эту распутицу в народе и называли канителью. Перед тем, как выйти из дома, крестьяне говорили — «Некогда канителиться. Сам Филипп к печи прилип, так дороги развезло».
В Филиппову канитель крестьяне занимались помолом зерна. Труд этот был тяжелым: чтобы жернова на мельнице пришли в движение, в них запрягали быков и лошадей. На небольших мельницах трудиться приходилось и мужчинам.
История праздника
В этот день вспоминают святого Филиппа — последователя Иисуса Христа, который проповедовал христианство в первом веке. Когда начались гонения на христиан, Филипп покинул Иерусалим и отправился в Самарию, где творил чудеса, исцелял немощных силой молитвы и изгонял злых духов.
Святой Филипп проповедовал и в других городах, воспитал четырех дочерей, которые обладали пророческим даром, Святой Филипп скончался в глубокой старости. За свою жизнь святой обратил сотни язычников в христианство.
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