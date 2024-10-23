Ушел из жизни 82-летний народный артист России Евгений Князев

Один из основателей театра «Колесо», народный артист России Евгений Князев скончался в возрасте 82 лет, что стало невосполнимой утратой для театрального сообщества для страны. Об этом сообщили в культурном учреждении, одним из основоположников которого был актер.
«Сегодня, 23 октября 2024 года, ушёл из жизни народный артист России, один из основателей театра „Колесо“ Евгений Иванович Князев... Его уход — невосполнимая утрата для театрального сообщества страны, губернии и города», — сообщил театр «Колесо» на своем официальном сайте. Причина смерти артиста не раскрывается.
За свою творческую карьеру Князев сыграл в таких театральных работах, как «Женитьба» Гоголя (Яичница), «Я, бедный Coco Джугашвили» Коркия (Сталин) и многие другие. Также артист запомнился зрителям за участие в своем экранном дебюте «Назначения», который вышел в свет в 1973 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.