23 октября 2024

Ушел из жизни 82-летний народный артист России Евгений Князев

© Служба новостей «URA.RU»
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Причины смерти артиста не раскрываются
Причины смерти артиста не раскрываются Фото:

Один из основателей театра «Колесо», народный артист России Евгений Князев скончался в возрасте 82 лет, что стало невосполнимой утратой для театрального сообщества для страны. Об этом сообщили в культурном учреждении, одним из основоположников которого был актер.

«Сегодня, 23 октября 2024 года, ушёл из жизни народный артист России, один из основателей театра „Колесо“ Евгений Иванович Князев... Его уход — невосполнимая утрата для театрального сообщества страны, губернии и города», — сообщил театр «Колесо» на своем официальном сайте. Причина смерти артиста не раскрывается.

За свою творческую карьеру Князев сыграл в таких театральных работах, как «Женитьба» Гоголя (Яичница), «Я, бедный Coco Джугашвили» Коркия (Сталин) и многие другие. Также артист запомнился зрителям за участие в своем экранном дебюте «Назначения», который вышел в свет в 1973 году.

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Один из основателей театра «Колесо», народный артист России Евгений Князев скончался в возрасте 82 лет, что стало невосполнимой утратой для театрального сообщества для страны. Об этом сообщили в культурном учреждении, одним из основоположников которого был актер. «Сегодня, 23 октября 2024 года, ушёл из жизни народный артист России, один из основателей театра „Колесо“ Евгений Иванович Князев... Его уход — невосполнимая утрата для театрального сообщества страны, губернии и города», — сообщил театр «Колесо» на своем официальном сайте. Причина смерти артиста не раскрывается. За свою творческую карьеру Князев сыграл в таких театральных работах, как «Женитьба» Гоголя (Яичница), «Я, бедный Coco Джугашвили» Коркия (Сталин) и многие другие. Также артист запомнился зрителям за участие в своем экранном дебюте «Назначения», который вышел в свет в 1973 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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