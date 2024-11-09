Топ-менеджеру РЖД предъявили обвинения в получении особо крупной взятки

Юрию Каменеву, руководителю административно-организационного аппарата РЖД, предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (более одного миллиона рублей). Это следует из информации, полученной от правоохранительных органов и переданной ТАСС.
«В отношении Каменева возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ [получение взятки в особо крупном размере]. В настоящий момент ему предъявлено обвинение, а предварительное следствие по делу продлено до 9 декабря этого года», — сообщили в правоохранительных органах.
Судебным решением Каменев был арестован и будет находиться в СИЗО до указанной даты. Апелляционная инстанция отклонила ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест. В рамках следствия были проведены обыски в квартирах самого Каменева, который не признает свою вину по делу.
Ранее бывшего главного инженера Шадринской дистанции электроснабжения, входящей в структуру ОАО «РЖД» Трансэнерго осудили за получение взяток. Ему назначили штраф в размере три миллиона рублей, но с учетом проведенного времени под домашним арестом и стражей уменьшили до двух миллионов рублей.
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