Директор Института мировой политики указал на главную слабость Киева

Визит делегации из украинских представителей в США для встречи с будущим американским президентом Дональдом Трампом показывает слабость Киева в контексте конфликта с Россией и беспомощность киевских властей в принципе. С таким мнением выступил директор Киевского института мировой политики Евгений Магда. По его словам, на такие выводы наталкивает сам факт того, что украинцы поехали общаться с Трампом, когда тот еще официально не вступил в полномочия главы.
«На мой взгляд, такой шаг [визит делегации] доказывает, что команда [украинского лидера] Владимира Зеленского оказалась в своеобразном „симуляторе Трампа“. За полтора месяца до инаугурации новоизбранного президента они едут в США, чтобы провести переговоры с командой человека, который официально вступит в должность только 20 января. Кроме того, состав этой делегации выглядит необычным, поскольку в нее не входят официальные дипломаты», — отметил Магда в разговоре с журналистами польского издания Gazeta.pl.
Помимо этого, эксперт отметил еще одну фундаментальную проблему Украины — отсутствие единых национальных интересов. Это также усложнит проведение переговоров. В целом Магда уверен, что украинская делегация не сможет договориться о решениях, которые могли бы удовлетворить сам Киев.
Эксперт подытожил, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак не достигнет успеха, передает «Ридус». Ранее он встретился с командой Дональда Трампа. Также накануне французское агентство AFP сообщало, что Зеленский и Трамп могут лично встретиться в Париже в ближайшие дни. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал принять Трампа и Зеленского в Елисейском дворце, сообщает MK.RU.
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