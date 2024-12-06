Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отправился в США в связи с изменением позиции Киева по переговорам с Россией. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом из-за подозрений в госизмене.
«Сейчас... (глава офиса Зеленского Андрей Ермак — прим.ред. URA.RU) съездит в Штаты, и сладкая парочка (Зеленский и Ермак — прим.ред. URA.RU) снова переобуется: вместо „при этом президенте не будет Минска — 3“ нам расскажут, как это хорошо и чудесно. Надо только перестать стрелять», — написал Дубинский в своем telegram-канале.
Депутат Рады также выразил мнение, что основная цель изменения позиции украинского руководства — это манипуляция общественным мнением и переформатирование поражения в победу. Он утверждает, что все действия направлены на личное обогащение украинского лидера Владимира Зеленского и его ближайшего окружения, а не на достижение национальных интересов Украины.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с командой новоизбранного главы США Дональда Трампа в Вашингтоне, пишет RT. На встрече со стороны Штатов присутствовали будущий советник президента Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолц и назначенный спецпосланник США по вопросам Украины Кит Келлог. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул значимость этого визита для налаживания связей с новой администрацией США.
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