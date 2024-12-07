Силовики провели рейд в арт-пространстве Петербурга из-за ЛГБТ*

Правоохранительные органы проверяют закрытую вечеринку для ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ) «Круги свободы — бал», которая проходит в арт-пространстве «Явление» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источники.
«Правоохранители проверяют законность этого мероприятия, в том числе устанавливают личность и возраст каждого участника на предмет соответствия возрастному ограничению 18+», — сообщают источники РИА Новостей. Кроме того, силовики обыскивают помещение при помощи служебных собак.
Ранее URA.RU сообщало, что в Москве силовики нагрянули с проверкой в ночные гей-клубы (относятся к движению ЛГБТ, признанным в России экстремистским и запрещенным) «Центральная станция» и Bizarre. В ходе обысков были обнаружены наркотические вещества, а также предметы с тематикой БДСМ.
*ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.