07 декабря 2024

Силовики провели рейд в арт-пространстве Петербурга из-за ЛГБТ*

© Служба новостей «URA.RU»
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Клуб проверяли с помощью служебных собак
Клуб проверяли с помощью служебных собак Фото:

Правоохранительные органы проверяют закрытую вечеринку для ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ) «Круги свободы — бал», которая проходит в арт-пространстве «Явление» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источники. 

«Правоохранители проверяют законность этого мероприятия, в том числе устанавливают личность и возраст каждого участника на предмет соответствия возрастному ограничению 18+», — сообщают источники РИА Новостей. Кроме того, силовики обыскивают помещение при помощи служебных собак. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Москве силовики нагрянули с проверкой в ночные гей-клубы (относятся к движению ЛГБТ, признанным в России экстремистским и запрещенным) «Центральная станция» и Bizarre. В ходе обысков были обнаружены наркотические вещества, а также предметы с тематикой БДСМ.

*ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ

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Правоохранительные органы проверяют закрытую вечеринку для ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ) «Круги свободы — бал», которая проходит в арт-пространстве «Явление» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источники.  «Правоохранители проверяют законность этого мероприятия, в том числе устанавливают личность и возраст каждого участника на предмет соответствия возрастному ограничению 18+», — сообщают источники РИА Новостей. Кроме того, силовики обыскивают помещение при помощи служебных собак.  Ранее URA.RU сообщало, что в Москве силовики нагрянули с проверкой в ночные гей-клубы (относятся к движению ЛГБТ, признанным в России экстремистским и запрещенным) «Центральная станция» и Bizarre. В ходе обысков были обнаружены наркотические вещества, а также предметы с тематикой БДСМ. *ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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