Спецслужбы Украины планируют распространить в Николаеве фейковые сообщения об ударах ВС РФ, использовав осколки российских боеприпасов. Об этом сообщили в пророссийском подполье.
«В Николаеве украинские спецслужбы собрали осколки российских боеприпасов, чтобы использовать их для создания фейковых сообщений о прилетах», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости.
В последнее время в Николаеве также наблюдается увеличение числа лиц, носящих опознавательные знаки ООН. По данным источника, это может быть связано с подготовкой к провокационным действиям, которые также могут произойти в праздничные дни.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предупредил россиян о возможных провокациях со стороны ВСУ в Новый год. Он призвал граждан РФ не переживать, так как российские спецслужбы всегда начеку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.