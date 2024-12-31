Стало известно о готовящейся провокации Украины в Николаеве

Подполье: спецслужбы Украины будут распространять фейки об ударах РФ в Николаеве
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В Николаеве украинские спецслужбы готовят провокации против РФ
В Николаеве украинские спецслужбы готовят провокации против РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецслужбы Украины планируют распространить в Николаеве фейковые сообщения об ударах ВС РФ, использовав осколки российских боеприпасов. Об этом сообщили в пророссийском подполье.

«В Николаеве украинские спецслужбы собрали осколки российских боеприпасов, чтобы использовать их для создания фейковых сообщений о прилетах», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости.

В последнее время в Николаеве также наблюдается увеличение числа лиц, носящих опознавательные знаки ООН. По данным источника, это может быть связано с подготовкой к провокационным действиям, которые также могут произойти в праздничные дни. 

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предупредил россиян о возможных провокациях со стороны ВСУ в Новый год. Он призвал граждан РФ не переживать, так как российские спецслужбы всегда начеку.

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Спецслужбы Украины планируют распространить в Николаеве фейковые сообщения об ударах ВС РФ, использовав осколки российских боеприпасов. Об этом сообщили в пророссийском подполье. «В Николаеве украинские спецслужбы собрали осколки российских боеприпасов, чтобы использовать их для создания фейковых сообщений о прилетах», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. В последнее время в Николаеве также наблюдается увеличение числа лиц, носящих опознавательные знаки ООН. По данным источника, это может быть связано с подготовкой к провокационным действиям, которые также могут произойти в праздничные дни.  Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предупредил россиян о возможных провокациях со стороны ВСУ в Новый год. Он призвал граждан РФ не переживать, так как российские спецслужбы всегда начеку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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