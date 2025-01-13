Власти в Приморье решили все же поставить крышку люка на дороге вместо унитаза

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Люк будет установлен к вечеру понедельника, 13 января (архивное фото)
Люк будет установлен к вечеру понедельника, 13 января (архивное фото) Фото:

В Артеме Приморского края на проезжей части установят крышку люка. Она появится вместо унитаза, который поставили недовольные горожане. Об этом сообщили в мэрии. 

«[Унитаз] убрали... Сейчас открытый люк накроют, до вечера установят крышку люка», — передают РИА Новости слова представителя муниципалитета. По данным источника, проезд считается межквартальным.

Ранее в соцсетях распространились фотографии унитаза, с помощью которого местные жители решили устранить проблему открытого коллектора. Сообщалось, что коммунальные службы уже неоднократно закрывали дыру люком, однако крышка вновь пропадала.

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В Артеме Приморского края на проезжей части установят крышку люка. Она появится вместо унитаза, который поставили недовольные горожане. Об этом сообщили в мэрии.  «[Унитаз] убрали... Сейчас открытый люк накроют, до вечера установят крышку люка», — передают РИА Новости слова представителя муниципалитета. По данным источника, проезд считается межквартальным. Ранее в соцсетях распространились фотографии унитаза, с помощью которого местные жители решили устранить проблему открытого коллектора. Сообщалось, что коммунальные службы уже неоднократно закрывали дыру люком, однако крышка вновь пропадала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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