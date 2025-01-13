Власти в Приморье решили все же поставить крышку люка на дороге вместо унитаза

В Артеме Приморского края на проезжей части установят крышку люка. Она появится вместо унитаза, который поставили недовольные горожане. Об этом сообщили в мэрии.
«[Унитаз] убрали... Сейчас открытый люк накроют, до вечера установят крышку люка», — передают РИА Новости слова представителя муниципалитета. По данным источника, проезд считается межквартальным.
Ранее в соцсетях распространились фотографии унитаза, с помощью которого местные жители решили устранить проблему открытого коллектора. Сообщалось, что коммунальные службы уже неоднократно закрывали дыру люком, однако крышка вновь пропадала.
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