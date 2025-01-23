МИД Украины обсуждает размещение иностранных военных в своей стране

В МИД Украины начинались обсуждения о размещении иностранных военных в качестве гарантий безопасности. Об этом сообщает Reuters.
«Обсуждение размещения иностранного контингента в качестве гарантии безопасности находится на самой ранней стадии. Пока о точных цифрах речи не идет», — отмечает МИД Украины. Сообщение передает агентство.
Ранее на Украине и Западе уже говорили о потенциальной отправке миротворцев в случае прекращения огня. Аналитики предполагают, что страны НАТО могут направить до ста тысячи иностранных военных. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин говорил, что вопрос с отправкой миротворцев может начать обсуждаться только после конца военных действий.
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