В Петербурге предложили проиндексировать неиспользованный маткапитал

Законодательное собрание Санкт-Петербурга предложило важные изменения в порядок индексации материнского капитала. Согласно новому законопроекту, предполагается внедрение ежегодной индексации средств материнского капитала для всех семей, независимо от того, получен ли уже сертификат на эти средства или нет.
«Региональный материнский капитал может расходоваться по частям, и, например, одной из целей его расходования является обучение ребенка, в том числе и в высшем учебном заведении. При этом получить сертификат на материнский капитал в Санкт-Петербурге можно только до достижения ребенком трехлетнего возраста. Таким образом, возможность обесценивания суммы средств материнского капитала бесспорна», — говорится в пояснительной записке к проекту закона Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга „О материнском капитале в Санкт-Петербурге“. Средства материнского капитала в Петербурге могут быть направлены на улучшение жилищных условий, обучение детей, приобретение автомобиля производства РФ, покупку земельного участка, а также на медицинские услуги для детей.
На данный момент в Санкт-Петербурге индексация регионального материнского капитала происходит только до момента получения сертификата. Однако, учитывая, что значительная часть семей не спешит использовать выделенные средства сразу, в Законодательном собрании предложили изменить этот порядок. Это позволит семьям защитить свои средства от обесценивания из-за инфляции. По оценкам, на 1 января 2025 года общий остаток средств материнского капитала в Петербурге составляет 4,6 млрд рублей. Индексация этих средств на 4,6% приведет к дополнительным расходам в размере 210 млн рублей для городского бюджета. Эти цифры указывают на значительное влияние предложенных изменений на финансовую стабильность региона.
Законопроект уже направлен губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову для согласования. Предполагается, что после одобрения он вступит в силу с 1 января 2026 года. Это даст время для адаптации бюджетных процессов к новым условиям.
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