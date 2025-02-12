Украина продолжает получать российский газ

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Украина продолжает получать российский природный газ, который она закупает у зарубежных компаний и который поставляется транзитом через Словакию. Об этом сообщил глава министерства иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.
«...российский газ, который Украина купила за рубежом, течет на Украину через Словацкую территорию», — заявил Бланар. Сообщение опубликовано на его официальной странице в одной из соцсетей.
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