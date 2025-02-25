Alrakoba: в Судане разбился самолет с военными на борту

Самолет потерпел крушение в Судане. На борту были несколько офицеров и члены экипажа, сообщает местная газета Alrakoba, ссылаясь на военный источник.
«Военный самолет разбился в Омдурмане, погибли члены экипажа и несколько офицеров», — говорится в материале издания. Отмечается, что причиной крушения могла стать техническая неисправность.
Ранее появилось видео с авиационным происшествием в Канаде, в ходе которого судно перевернулось и ударилось о землю. Тогда пострадали около восьми человек.
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