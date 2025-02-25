25 февраля 2025

Alrakoba: в Судане разбился самолет с военными на борту

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Самолет с экипажем и военными на борту разбился в Судане
Самолет с экипажем и военными на борту разбился в Судане Фото:

Самолет потерпел крушение в Судане. На борту были несколько офицеров и члены экипажа, сообщает местная газета Alrakoba, ссылаясь на военный источник.

«Военный самолет разбился в Омдурмане, погибли члены экипажа и несколько офицеров», — говорится в материале издания. Отмечается, что причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Ранее появилось видео с авиационным происшествием в Канаде, в ходе которого судно перевернулось и ударилось о землю. Тогда пострадали около восьми человек.

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Самолет потерпел крушение в Судане. На борту были несколько офицеров и члены экипажа, сообщает местная газета Alrakoba, ссылаясь на военный источник. «Военный самолет разбился в Омдурмане, погибли члены экипажа и несколько офицеров», — говорится в материале издания. Отмечается, что причиной крушения могла стать техническая неисправность. Ранее появилось видео с авиационным происшествием в Канаде, в ходе которого судно перевернулось и ударилось о землю. Тогда пострадали около восьми человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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