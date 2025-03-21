Киркоров признался, что не был рядом с родителями в последние минуты их жизни

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Киркоров отметил, что во время похорон матери был за границей
Киркоров отметил, что во время похорон матери был за границей Фото:

Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что не был с родителями в последние минуты их жизни. Когда скончался отец, артист был за границей на съемках, а когда скончалась мать — вел концерт в Иерусалиме (Израиль). Об этом Киркоров сообщил URA.RU.

«Это меня преследует по жизни. Когда мама умерла, мы ее похоронили, в этот же день я улетел в Израиль, и в этот же день у меня был концерт в Иерусалиме, очень символичное место», — отметил Филипп Киркоров во время церемонии похорон. Он добавил, что тогда он пел «Зайку» и радовал народ, и «накрыло» его только после концерта.

По словам певца, он узнал о смерти оцта во время съемок шоу за границей. Киркоров подчеркнул, что такова доля профессионала. «Show must go on <...> Народ не должен ни о чем подозревать», — сказал артист.

О смерти народного артиста Бедроса Киркорова стало известно 18 марта. 21 числа проходят его похороны на Троекуровском кладбище в Москве.

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Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что не был с родителями в последние минуты их жизни. Когда скончался отец, артист был за границей на съемках, а когда скончалась мать — вел концерт в Иерусалиме (Израиль). Об этом Киркоров сообщил URA.RU. «Это меня преследует по жизни. Когда мама умерла, мы ее похоронили, в этот же день я улетел в Израиль, и в этот же день у меня был концерт в Иерусалиме, очень символичное место», — отметил Филипп Киркоров во время церемонии похорон. Он добавил, что тогда он пел «Зайку» и радовал народ, и «накрыло» его только после концерта. По словам певца, он узнал о смерти оцта во время съемок шоу за границей. Киркоров подчеркнул, что такова доля профессионала. «Show must go on <...> Народ не должен ни о чем подозревать», — сказал артист. О смерти народного артиста Бедроса Киркорова стало известно 18 марта. 21 числа проходят его похороны на Троекуровском кладбище в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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