Киркоров признался, что не был рядом с родителями в последние минуты их жизни

21 марта 2025 в 15:19 Размер текста - 17 +

Киркоров отметил, что во время похорон матери был за границей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что не был с родителями в последние минуты их жизни. Когда скончался отец, артист был за границей на съемках, а когда скончалась мать — вел концерт в Иерусалиме (Израиль). Об этом Киркоров сообщил URA.RU. «Это меня преследует по жизни. Когда мама умерла, мы ее похоронили, в этот же день я улетел в Израиль, и в этот же день у меня был концерт в Иерусалиме, очень символичное место», — отметил Филипп Киркоров во время церемонии похорон. Он добавил, что тогда он пел «Зайку» и радовал народ, и «накрыло» его только после концерта. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Умер отец Киркорова Бедрос: развод в 90 лет из-за любовницы, смерть ребенка По словам певца, он узнал о смерти оцта во время съемок шоу за границей. Киркоров подчеркнул, что такова доля профессионала. «Show must go on <...> Народ не должен ни о чем подозревать», — сказал артист. О смерти народного артиста Бедроса Киркорова стало известно 18 марта. 21 числа проходят его похороны на Троекуровском кладбище в Москве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что не был с родителями в последние минуты их жизни. Когда скончался отец, артист был за границей на съемках, а когда скончалась мать — вел концерт в Иерусалиме (Израиль). Об этом Киркоров сообщил URA.RU. «Это меня преследует по жизни. Когда мама умерла, мы ее похоронили, в этот же день я улетел в Израиль, и в этот же день у меня был концерт в Иерусалиме, очень символичное место», — отметил Филипп Киркоров во время церемонии похорон. Он добавил, что тогда он пел «Зайку» и радовал народ, и «накрыло» его только после концерта. По словам певца, он узнал о смерти оцта во время съемок шоу за границей. Киркоров подчеркнул, что такова доля профессионала. «Show must go on <...> Народ не должен ни о чем подозревать», — сказал артист. О смерти народного артиста Бедроса Киркорова стало известно 18 марта. 21 числа проходят его похороны на Троекуровском кладбище в Москве.