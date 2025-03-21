Киркоров признался, что не был рядом с родителями в последние минуты их жизни

Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что не был с родителями в последние минуты их жизни. Когда скончался отец, артист был за границей на съемках, а когда скончалась мать — вел концерт в Иерусалиме (Израиль). Об этом Киркоров сообщил URA.RU.
«Это меня преследует по жизни. Когда мама умерла, мы ее похоронили, в этот же день я улетел в Израиль, и в этот же день у меня был концерт в Иерусалиме, очень символичное место», — отметил Филипп Киркоров во время церемонии похорон. Он добавил, что тогда он пел «Зайку» и радовал народ, и «накрыло» его только после концерта.
По словам певца, он узнал о смерти оцта во время съемок шоу за границей. Киркоров подчеркнул, что такова доля профессионала. «Show must go on <...> Народ не должен ни о чем подозревать», — сказал артист.
О смерти народного артиста Бедроса Киркорова стало известно 18 марта. 21 числа проходят его похороны на Троекуровском кладбище в Москве.
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