Стало известно, из-за чего загорелся ТЦ в Ростове-на-Дону

МЧС РФ: возгорание в ростовском ТЦ вызвано коротким замыканием в вывеске
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Сотрудники спецслужб ликвидировали пожар (архивное фото)
Сотрудники спецслужб ликвидировали пожар (архивное фото) Фото:

Возгорание в торговом центре в Ростовое-на-Дону, по предварительной оценке, произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде. Об этом сообщает МЧС РФ.

«По предварительной оценке специалистов, возгорание произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания», — передает министерство. Там добавили, что на месте происшествия проводят работу сотрудники МЧС. На текущий момент пожар ликвидирован. 

Ранее в Ростове-на-Дону загорелось здание ТЦ, расположенного на Буденновском проспекте. Пламя перекинулось на прилегающее пятиэтажное здание.

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Возгорание в торговом центре в Ростовое-на-Дону, по предварительной оценке, произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде. Об этом сообщает МЧС РФ. «По предварительной оценке специалистов, возгорание произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания», — передает министерство. Там добавили, что на месте происшествия проводят работу сотрудники МЧС. На текущий момент пожар ликвидирован.  Ранее в Ростове-на-Дону загорелось здание ТЦ, расположенного на Буденновском проспекте. Пламя перекинулось на прилегающее пятиэтажное здание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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