Трамп пообещал скоро показать весь смысл названия «Министерство войны»

Трамп «любит запах депортации по утрам», заявил сам президент в соцсетях
Трамп «любит запах депортации по утрам», заявил сам президент в соцсетях

Президент США Дональд Трамп заявил, что он скоро продемонстрирует смысл названия «Министерство войны» и об этом узнает город Чикаго. Об этом заявил президент в социальных сетях. 

«Чикаго скоро узнает, почему министерство обороны США переименовали в Министерство войны», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Также американский лидер выложил фотографию, на которой он запечатлен на фоне пожара и летящих вертолетов. Также он подписал, что «любит запах депортаций по утрам».

Ранее Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны США в Министерство войны. Он объяснил свое решение тем, что новое название «отправляет сигнал победы и силы». В связи с этим лидер Штатов считает, что это более подходящее наименование для ведомства. Об этом сообщает Lenta.ru.

