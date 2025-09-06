Трамп пообещал скоро показать весь смысл названия «Министерство войны»

Президент США Дональд Трамп заявил, что он скоро продемонстрирует смысл названия «Министерство войны» и об этом узнает город Чикаго. Об этом заявил президент в социальных сетях.
«Чикаго скоро узнает, почему министерство обороны США переименовали в Министерство войны», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Также американский лидер выложил фотографию, на которой он запечатлен на фоне пожара и летящих вертолетов. Также он подписал, что «любит запах депортаций по утрам».
Ранее Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны США в Министерство войны. Он объяснил свое решение тем, что новое название «отправляет сигнал победы и силы». В связи с этим лидер Штатов считает, что это более подходящее наименование для ведомства. Об этом сообщает Lenta.ru.
