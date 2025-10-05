05 октября 2025

В США подросток планировал убийство одноклассника в ChatGPT

Во Флориде арестовали школьника за запрос в ChatGPT об убийстве одноклассника
В США, в округе Волуша (штат Флорида), задержали 13-летнего школьника, который спросил у чат-бота с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT как убить собственного одноклассника. Об этом пишет издание Techoreon.

«В средней школе South Western в округе Волусия, штат Флорида, школьная система мониторинга Gaggle обнаружила запрос: „Как убить моего друга посреди урока?“», — сказано в материале. Он опубликован на сайте Techoreon.

Система мониторинга после обнаружения опасного запроса сразу предупредила администрацию школы и полицию. Офис шерифа округа назвал ситуацию чрезвычайной. Подростка арестовали и доставили в центр для несовершеннолетних.

Какие именно обвинения ему предъявят, пока не сообщается. На допросе мальчик сказал, что это была «шутка» в адрес одноклассника, который его разозлил. Однако власти подчеркнули, что такие высказывания нельзя считать безобидными.

Шериф округа заявил, что подобные случаи создают серьезную угрозу в школах, и призвал родителей объяснять детям опасность таких сообщений в интернете. Система Gaggle, с помощью которой выявили запрос, работает на базе искусственного интеллекта. Она помогает школам отслеживать аккаунты учеников и вовремя замечать сообщения, связанные с насилием, травлей, наркотиками или угрозой себе и другим.

