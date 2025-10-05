Глава МИД Франции сохранил пост в новом правительстве

Глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро сохранил пост в новом правительстве Франции, голосование по которому происходило сегодня. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление Елисейского дворца.
«Жан-Ноэль Барро переизбран на пост министра иностранных дел [Франции]», — сказано в сообщении. Его публикует агентство на своем сайте.
Также в публикации указывается, что помимо Барро на своих постах остались несколько чиновников. В частности, Брюно Ретайо во французском министерстве внутренних дел, а Жеральд Дарманен сохранил пост в Минюсте. Кроме того, отмечается, что близкий соратник главы Франции Эммануэля Макрона Ролан Лескюр был назначен министром финансов. А экс-министр финансов Брюно Ле Мэр получил пост министра обороны страны. Возглавляет новое французское правительство премьер-министр Себастьян Лекорню.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.